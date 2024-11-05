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财经观察：进博七届“全勤生”有何共同点？

人民网记者 杨曦
2024年11月05日10:29 | 来源：人民网
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“进博会不仅给品牌带来亮相机会，还给企业带来更多中国市场合作伙伴。”

“通过进博会展台，我们真正实现了从展品到商品再到爆品的过程。”

“我们对中国市场的未来有很强的信心，所以才会当‘全勤生’。”

……

自首届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）举办以来，有这样一批企业连续每届参与，成为进博会的“全勤生”，他们的热情与创新姿态，用实际行动诠释了进博会的强大吸引力。

观察进博会“全勤生”不难发现，他们热衷展示前沿创新技术和产品，保持国际化视野和交流学习态度，并始终看好在中国市场的长期发展机遇。

第七届进博会各个展馆布置工作基本完成。人民网记者 翁奇羽摄

第七届进博会各个展馆布置工作基本完成。人民网记者 翁奇羽摄

创新驱动与技术引领

创新产品、创新技术、创新方案，在进博会“全勤生”的介绍展示中，“创新”无疑是关键热词之一。

从拜耳、高通到飞利浦，再到达能、乐高等，这些连续七届参展的“全勤生”企业涵盖了医药健康、科技、食品、消费品等多个领域，他们不仅带来了前沿技术，更通过进博会这一平台，展示各自在可持续发展、数字化转型等方面的最新成果。

作为各自行业领域的佼佼者，这些企业普遍具有强大的研发能力和品牌影响力。一方面，通过持续参展进博会，品牌知名度得以提升；另一方面，他们持续创新的精神也为进博会注入源源不断的活力。

数据显示，前六届进博会已有近2500项代表性首发新产品、新技术、新服务亮相，科技创新的“进博效能”辐射全球。

开放合作与国际化视野

对于企业而言，进博会不仅是展示实力的舞台，更是拓展市场、寻找合作机遇的重要窗口。

在今年的进博会举办之际，不少企业表达了在中国市场上继续践行开放合作的鲜明态度。金光集团APP将以“逐绿向新、开放共赢”为主题，积极拥抱开放合作，实现共建、共享、共赢的发展愿景；依视路陆逊梯卡集团相关负责人表示，依托进博会的平台，企业扩大了“朋友圈”，对中国市场的未来充满信心。

“全勤”出席进博会的企业们，通常具有全球化的业务布局和供应链体系，他们积极参与国际竞争和合作，不断发掘更多的潜在客户以更好拓展国际业务。

多年来，历届进博会为企业提供面对面交流、洽谈合作的机会，让企业能够更直接地了解市场需求、把握行业动态。与此同时，进博会还提供政策解读、法律咨询等一站式服务，为企业在中国市场的稳健发展提供有力保障。

可持续发展与未来机遇

当前，全球经济不断发展演变，进博会也在不断创新与完善，以适应新时代的需求。

进博会“全勤生”注重可持续发展，并看好在中国市场的长期机遇。通过持续参展进博会，他们展示出对中国市场的信心和承诺，同时也得以了解中国市场的最新动态和趋势，为未来业务发展助力。

累计意向成交额超过4200亿美元，累计组织1130多家外资企业和投促机构赴各地开展精准对接……前六届进博会交出的亮眼答卷正吸引越来越多的企业前来赴会。

可以预见，依托中国超大规模市场优势，“展品变商品”“商品变爆品”“展商变投资商”“头回客变回头客”的故事还将在第七届进博会继续上演。

(责编：杨曦、高雷)
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