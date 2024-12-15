12月14日，由人民网主办，人民网舆情数据中心承办的2024乡村振兴大会平行论坛·茶产业论坛在人民日报社新媒体大厦举行。来自政府主管部门的相关领导、茶产区负责人、院士专家、茶企代表等齐聚一堂，深度聚焦“茶业区域公共品牌建设与乡村振兴”等核心议题，旨在集各方之力，推动茶公共品牌快速发展，为区域经济注入新活力，为地方发展增添新动能。

人民网相关负责人在致辞中表示，近年来，人民网通过线上与线下相结合、传统与创新相融合的工作方式，从多个方面打出了助力茶产业发展的“组合牌”。自2019年起，人民网旗下综合消费服务平台“人民优选”便一直关注包括茶产业在内的乡村产业发展。2021年，由人民网主办的茶产业论坛成功举办，取得了良好的社会影响。未来，人民网将持续关注茶产业区域公共品牌建设话题，助力推动茶叶消费创新升级，释放独特魅力。

全国农业科技创业创新联盟主席，原国务院参事、国务院扶贫办主任、农业部副部长刘坚致辞

全国农业科技创业创新联盟主席，原国务院参事、国务院扶贫办主任、农业部副部长刘坚致辞指出，在人民健康意识提高的背景下，茶产业消费潜力巨大，特别是新茶饮的兴起吸引了更多年轻人，应当重点关注市场需求主体的口味喜好。他强调，质量是茶产业的生命线，必须严格管理，提高消费者信任度。同时，要提高茶叶利用率，减少资源浪费，拓宽茶饮品的覆盖范围。在宣传方面，要积极普及茶叶的科学知识和文化内涵，促进茶文化、茶产业、茶科技的“三茶”融合。

市场监管总局食品生产经营司监管三处处长曹鑫致辞

市场监管总局食品生产经营司监管三处处长曹鑫致辞表示，市场监管总局和地方各级市场监管部门始终高度重视茶叶及其制品的质量安全监管工作。2023年，茶叶及相关制品的监督抽检合格率为98.85%，质量安全形势持续稳中向好，但仍需关注农残、重金属超标及虚假宣传等问题。曹鑫指出，广大茶企应全面落实食品安全主体责任，坚守食品安全底线，并大力推进茶产业高质量发展，让品牌成为质量安全的象征和市场信誉的凝结，不断增强市场竞争的新优势，更好满足市场需求的新期待。

人民在线副总经理、《网络舆情》杂志总编辑朱明刚发言

人民在线副总经理、《网络舆情》杂志总编辑朱明刚发布《2024中国茶品牌传播力报告》。《报告》认为，当前茶产业功能性被深度挖掘，与文化、旅游、康养等业态融合发展，“茶+”融合效应凸显。随着物联网、大数据、区块链等技术深度应用，从智慧茶园、智能工厂到数智化管理，茶产业链实现优化升级。与此同时，新茶饮品牌方兴未艾，原叶茶成现制茶饮标配，成为茶行业新增长极。在品牌建设方面，茶产业初步建立起区域公共品牌引领，企业品牌联动协同的茶品牌体系，共同为茶产业提质升级提供动力，为乡村振兴注入动能。

中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华与人民网数字人白泽线上对话

中国工程院院士、湖南师范大学校长刘仲华以“科技赋能茶产业 助力乡村全面振兴”为题发表主题演讲。刘仲华院士表示，坚持适量饮茶具有调节糖酯代谢、延缓衰老、调节免疫等生理作用，对人体健康有积极影响。他强调，茶产业作为特色农业产业，兼具品饮、健康、经济和文化属性，是推进乡村振兴的支柱产业。当前，科技创新为茶产业带来了新的发展机遇，通过茶树品种改良、生态绿色栽培、智慧化采摘、机械化+数智化加工、智慧测报+绿色综合防控、高值化综合利用等现代技术手段，茶产业实现了品质提升、成本降低与效益增长。未来，科技创新形成的新质生产力将继续引领茶产业高质量发展，全面助力乡村振兴。

无限极（中国）有限公司行政总裁黄健龙发言

无限极（中国）有限公司行政总裁黄健龙在发言中表示，茶文化是中华民族的文化瑰宝，自古以来便承载着丰富的文化内涵和精神价值。茶不仅是一种饮品，更是一种修养身心、促进生活平衡的方式。未来，无限极将通过健康茶产品与茶修等文化活动相结合，弘扬中华茶文化和养生文化，带动更多人以茶修身，以茶养心，促进身心和谐与平衡，享受更健康更快乐的生活。

“茶公共品牌声誉风险管理与区域产业集群协同发展”主题圆桌

“新消费热点与中国茶品牌建设”主题圆桌

“茶文化与新消费融合创新”主题圆桌

圆桌论坛环节，与会嘉宾围绕“茶公共品牌声誉风险管理与区域产业集群协同发展”“新消费热点与中国茶品牌建设”“茶文化与新消费融合创新”三大主题展开深入讨论，结合各自的实践经验，就提升茶公共品牌的影响力、通过区域产业集群的协同发展促进茶产业转型升级、将茶文化融入现代消费场景等议题建言献策。

“2025中国茶产区系列调研活动”正式启动

人民优选·地方好物（茶产业专项）赋能计划发布

本次论坛正式启动 “2025中国茶产区系列调研活动”，并发布人民优选·地方好物（茶产业专项）赋能计划。日春茶业·正语武夷肉桂、隆合茶业·隆合牡丹王、川茶集团·天府龙芽 经典、古阳河茶业·小毛尖、烟溪茶业·平顶界红茶、中品会·雪茄茶、广福心道·福心道老白茶、理想华莱·速溶黑茶、双林册·春野花燃、恒春號·古树茶成为首批入驻好茶。

据了解，本次论坛由中国农业国际合作促进会茶产业分会、福鼎市人民政府、安化县人民政府、古丈县人民政府、西双版纳州茶业协会等有关单位，以及无限极、川茶集团、湘茶集团、理想华莱、广福茶业、华祥苑、隆合茶业、古阳河茶业、茶颜悦色作为支持单位。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经