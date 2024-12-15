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多元场景加速向“新” 点燃消费增长新引擎

人民网记者 王绍绍
2024年12月15日09:04 | 来源：人民网
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消费是经济稳定运行的压舱石，今年以来，各类扩内需、促消费政策持续发力，推动消费市场供需两旺、亮点纷呈。从冰雪经济的持续升温，到首发经济的加速落地，再到银发经济的潜力释放，多元场景、新兴模式不断激发消费活力。

商务部最新数据显示，今年以来，消费品以旧换新政策整体带动相关产品销售额超1万亿元。国家统计局此前发布数据显示，2024年1月至10月，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%，比1月至9月加快0.2个百分点。按消费类型分，商品零售额354593亿元，增长3.2%；餐饮收入44367亿元，增长5.9%。

此前印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，加快构建新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，扩大服务业开放，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化消费环境，以创新激发服务消费内生动能，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

“今年以来，一系列扩内需、促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放，服务消费增势良好，需求延续恢复态势，拉动经济增长的主动力作用显著。”国家统计局相关负责人介绍，从发展银发经济到激发冰雪经济活力，到首发经济“引燃”，消费场景加速向“新”，供给、需求两端发力，撬动投资消费，超大规模市场持续升级扩容。

冰雪“冷资源”正在变成“热经济”。国务院办公厅此前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。

“冰雪消费需求带动广泛的市场供给，冰雪游正在成为地方经济的有力支撑。”文化和旅游部相关负责人表示，去年冬天以来，“尔滨”的火爆带动了当地餐饮、住宿、娱乐、购物等相关产业的发展。2023-2024雪季，哈尔滨市共接待游客8700多万人次，同比增长300%，实现旅游收入1248亿元，同比增长500%。此外，北京、吉林长白山、新疆阿勒泰、河北张家口等目的地冰雪游热度较高，截至目前，这些城市冬季旅游热度同比增长均超过60%。

“首发经济”引燃消费热力。此前印发的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》提出，支持中心城市做强“首店经济”和“首发经济”，使首发经济由基层探索上升至顶层设计。

“首发经济能够释放消费潜力，培育新增长点，是促进消费升级的重要‘助推器’，有助于推动形成扩大消费的长效机制。”业内专家表示，首发经济与高质量发展目标契合，通过推出新业态、新模式、新服务，进一步丰富市场供给，加速产业成果向消费市场转化，从而拉动消费、促进产业升级，提升城市商业活力和消费竞争力。

各地发展首发经济政策正在加速落地，首发经济进入快速发展期。相关数据显示，2024年1月至7月，上海新增770家首店，同比增长16.5%。2024年上半年，北京新增首店485家。2024年1月至8月，广州引入品牌首店205家，超过2021年和2022年全年水平。

银发经济将成为不断扩大的“新蓝海”。加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，培育高精尖产品和高品质服务模式，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年，不断实现人民对美好生活的向往，意义重大。

目前银发经济更具含“金”量。“在相关政策的引领下，各方积极探索‘银发经济’产业发展潜力。”上述专家表示，数智化科技产品也开始为“银发经济”注入了新的活力，近年来，智能可穿戴设备、防跌倒监测系统、个人健康管理系统等科技产品不断涌现，帮助老年人更好地体验智慧生活，探索释放银发经济潜力的具体路径。

从冰雪经济的持续升温到首发经济的强劲引领，再到银发经济的潜力释放，各类消费新引擎正在推动消费市场持续扩容升级。“多元化场景与政策引领下的新模式、新业态正在为我国消费市场注入持久活力。”业内专家表示，随着扩内需、促消费政策的深入实施，我国消费潜力持续释放，为社会经济发展注入新动能。

(责编：王震、吕骞)
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