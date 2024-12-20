人民网记者 许维娜 王晓啸 魏青成

【观点摘要】

·日前召开的中央经济工作会议明确了2025年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，坚持了目标导向和问题导向。

·当前，这些数据充分彰显了政策对经济回升向好的关键推动作用，有效提振了社会经济发展预期与信心。

·中央经济工作会议着眼于实现明年经济社会发展目标，旨在让微观主体切实感受到政策的力度，同时期待每个个体都能体会到政策的温暖。

首发首秀首展活动好戏连台，新品如春笋般持续“上新”；冰雪新天地惊艳亮相，谱写冬日游乐华章；AI赋能智慧养老产品成功落地，步入市场应用新征程……年终岁尾，各地消费市场热潮涌动，彰显出强劲的发展势头。

回望即将过去的2024年，大力提振消费一直是宏观经济政策施力重点。11月份，社会消费品零售总额43763亿元，同比增长3.0%；环比增长0.16%。1-11月份，社会消费品零售总额442723亿元，同比增长3.5%。

此次中央经济工作会议上，把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”放在了明年重点任务的首位。

日前，国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员魏琪嘉做客《中国经济微观察·专家谈》栏目时表示，当前的关键在于扩大国内有效需求。在此次经济工作部署中，对提振消费以及扩大有效投资方面均进行了系统规划安排，这无疑为2025年的良好开局筑牢了坚实根基。

扩大内需是战略之举，提振消费是重中之重。在扩大居民消费领域，中央经济工作会议作出多方面具体部署。

“当前消费场景多元化与创新态势虽对提振消费有促进作用，但仍需更多创新举措。”魏琪嘉表示，首发经济在培育消费增长点与新业态方面潜力巨大，服务消费已成为重要力量，其中冰雪经济等相关业态兴起，串联服务消费与产业链并带动文旅消费，消费新增长点与场景拓展紧密相连。

同时，中央经济工作会议进一步明确，“推动中低收入群体增收减负”“加力扩围实施‘两新’政策”。

这样的部署有何深意？

魏琪嘉称，此次中央经济工作会议上，政策亮点纷呈，兼具力度与温度。在民生保障方面加大兜底保障力度，强化重点就业群体劳动权益保护，如实施就业促进计划等，使政策力度与温度并重，让微观主体与个体均能切实感受政策关怀。他认为，众多有利因素汇聚，为2025年经济良好开局提供坚实保障，也为经济长远发展描绘了清晰且充满希望的蓝图。

中央经济工作会议对做好明年“两新”“两重”工作提出了明确要求。要在总结和延续今年好的经验做法基础上，进一步扩大超长期特别国债发行规模，加大政策支持力度。

“今年‘两新’‘两重’政策实施成效明显，有力支撑了全年经济增长。”他还表示，值得注意的是，此次会议注重政策温度，“两新”政策加力扩围，着力打通生产与消费领域堵点难点，促进投资与消费良性互动，已在企业扩产与居民消费中发挥积极带动作用，后续加力扩围将持续支撑经济回升。此外，对“两重”项目建设加大支持力度，其不仅有利于当下经济循环顺畅与发展带动，更为未来高质量发展所需基本能力建设筑牢根基，相关政策支持成为会议部署亮点。

如何评价2024年经济工作，当前经济形势怎么看？

“此次会议主题鲜明，致力于形成政策合力推动经济持续回升向好，并通过各项政策的系统发力巩固当前良好态势。”魏琪嘉表示，会议立足当下且着眼长远，不仅聚焦短期经济稳定运行，还提出“十五五”规划相关建议，为未来五年高质量发展提供方向指引，助力经济在合理区间稳健运行并推动结构调整与转型升级。

2025年经济工作路在何方？

对此，魏琪嘉表示，展望2025年经济开局，有利因素众多且持续积累，主要涵盖以下几个方面：一是已实施的一揽子增量政策落地成效将延续，为经济发展提供动力；二是党的二十届三中全会部署的改革举措落地将激发经营主体活力，加速改革红利释放；三是前期应对外部环境积累的丰富政策工具，可依形势变化灵活运用；四是超大规模经济体蕴含的多元潜力，包括消费升级、产业体系建设等方面，有力支撑经济基本面稳定向好。

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(责编：郝帅、高雷)

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