人民网记者 许维娜 王晓啸

【观点摘要】

·实施全面节约战略主要体现在“三结合”“一促进”。“三结合”是系统全面和重点突出相结合、技术创新和产业升级相结合、完善法律法规和健全体制机制相结合。“一促进”是资源节约集约高效利用和循环经济发展相促进。

·充分用好一滴水、一粒粮、一分地、一吨矿，不断提升资源利用效率。

·全面节约既是战略，更是行动，需要党政机关带头行动、企业自主行动、全民自觉行动。

六七月的骄阳下，甘肃一农场内金色麦浪翻涌，一道道若隐若现的黑色滴灌带横亘其中。该农场为降低用水量，积极实施了一系列有力举措。

“我们对原有管网进行了全面改造，并且针对不同作物的特性制定了不同的节水标准。”农场相关负责人介绍道，“我们通过采用现代化的滴灌、喷灌等方式，彻底结束了过去‘简单粗暴’的大水漫灌历史。以一亩小麦地为例，之前的灌溉用水量高达700立方米，而如今仅仅只要480立方米，节水成效明显。”

像这样积极采取节水措施的农场并非个例。放眼全国，众多农场都在积极作为，通过对管网进行全面改造，精心制定差异化节水标准，并大力使用滴灌、喷灌等现代化技术，以实际行动积极回应“如何节水”这个农业新命题。

而在更广泛的层面上，近日，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），提出以空间格局、产业结构、能源、交通运输、城乡建设等五大领域，以全面节约、消费模式、科技创新等三大环节绿色转型为着力点，加快经济社会发展全面绿色转型，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。

日前，国家发展改革委国家信息中心经济预测部室主任、研究员肖宏伟做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，实施全面节约战略是维护国家资源安全、推进生态文明建设、推动高质量发展的一项重大任务。进入新发展阶段，实现高质量发展、推动产业转型升级、更好满足美好生活需要，都对资源节约和高效利用提出了更高要求。

实施全面节约战略是一场广泛而深刻的变革。肖宏伟以杭州为例，其创新打造节约集约用地“杭州方案”。杭州西站枢纽项目通过地下四层开发，实现高铁、城市交通、地铁站厅和停车场等的高效互通，并推广至全国。同时，利用技术创新二次利用站台雨棚盖板上方空间，新增5.6万平方米商业开发面积。

节约是战略，更是行动。肖宏伟表示，《意见》围绕五大领域和三大环节进行了全面部署，实施全面节约战略作为三大环节之一，主要体现在“三结合”“一促进”。

肖宏伟介绍，“三结合”具体指的是三方面：一是系统全面和重点突出相结合。全面节约战略的实施覆盖各类资源，涵盖各个领域，涉及各个环节。二是技术创新和产业升级相结合。全面节约战略鼓励技术创新和产业升级，通过推动企业建立健全节能降碳管理机制，推广多项举措提高资源利用效率。三是完善法律法规和健全体制机制相结合。实施全面节约战略包括法律法规与体制机制的双重完善。“一促进”指资源节约集约高效利用与循环经济发展相互促进。

石油是国民经济的血液。一吨油可以让一辆汽车飞驰数千公里，让一家企业运转数月。肖宏伟以某石化企业为例，该企业以节约战略为指导方针，以《意见》为行动纲领，以“三促进”“一结合”为实践原则，身体力行“节约之道”，提升资源利用效率。目前，该企业能效水平持续提升，工业万元产值综合能耗下降超9%，单位PX（对二甲苯）综合能耗下降23%。

《意见》对抓好落实进行了系统部署。全面节约既是战略，更是行动。

为更好实施全面节约战略，肖宏伟提出三方面建议：

一是党政机关带头行动，坚持过紧日子，将全面节约贯彻到经济工作和发展理念中去。财政预算中优先考虑节约和效率，合理安排资金使用，避免不必要的开支；

二是企业自主行动，深入推进资源全面节约、集约、循环利用。这体现在：加大节能技术投入以提高能源使用效率；通过精益生产和流程再造减少不必要的原材料和能源浪费；建立废物回收和再利用系统以实现副产品和废物与有价值资源之间的转化；

三是全民自觉行动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。通过媒体、教育系统、社区活动等渠道加大全面节约战略宣传力度，增强全民资源忧患意识、节约意识、环保意识和责任意识，从节约一度电、一滴水、一升油、一方气、一粒米、一张纸等小事做起，形成厉行节约、反对浪费的良好氛围，引导绿色低碳消费，鼓励绿色。

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(责编：郝帅、吕骞)

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