原标题：以科技创新引领新质生产力发展

◎本报评论员

中央经济工作会议全面总结2024年经济工作，深刻分析当前经济形势，系统部署了2025年经济工作。会议就明年要抓好的九项重点任务提出明确要求，其中强调，要“以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”。

新质生产力是经济高质量发展的关键词。习近平总书记去年在地方考察时首次提出“新质生产力”这一重要概念，此后又在多个场合作出一系列重要论述，科学回答了“什么是新质生产力、为什么要发展新质生产力、怎样发展新质生产力”等重大理论和实践问题。习近平总书记强调，“科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素”“必须继续做好创新这篇大文章，推动新质生产力加快发展”。

过去一年，各行各业向“新”而行、以“质”致远，促进了产业结构的优化升级。新技术赋能产品设计、生产流程、业务模式等，传统产业升级迈出坚实步伐；人工智能、新一代信息技术、新能源等不断催生新的增长点，新兴产业生态逐步壮大；聚焦人形机器人、脑机接口、量子科技等前沿领域，未来产业发展优势正加速构筑。新质生产力已经在实践中培育、形成，并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力。

当前，随着外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战。与此同时，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑国际竞争格局。加快发展新质生产力，既是当下所需、发展所急，也是未来所在、大势所趋。必须充分发挥科技创新特别是原创性、颠覆性创新对生产力发展的引领作用，促进社会生产力实现新的跃升。

充分发挥科技创新引领作用，必须打造科技创新竞争优势。要加快布局具有前瞻性、战略性、共识性的基础研究和技术攻关项目，引导多元主体和多方资源向基础前沿领域聚集，实现更多“从0到1”的基础研究点状突破和“从1到N”的技术集群式突破，牵引新技术新产品新场景大规模应用示范，抢占重点竞争领域的未来制高点。

充分发挥科技创新引领作用，必须提升科技创新组织效能。要着力推进政府主导、科研单位和企业共同参与的科技创新研发体系建设，强化企业创新主体地位，面向市场需求构建上下游紧密合作的创新联合体，打通“产业链”“创新链”融合发展渠道，形成多元协同的创新格局，提升科技成果向现实生产力转化效率。

充分发挥科技创新引领作用，必须完善科技创新体制机制。要统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，不断创新有利于激发科技人才创造力的科研管理机制和模式，充分调动各类创新主体和要素的积极性。要依托资本市场、产业金融、产业基金等新型金融工具，扩大社会资本对科技创新的金融支持，让各类优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动。

奋楫者先，创新者强。广大科技工作者要把思想和行动统一到党中央关于经济工作的决策部署上来，坚定信心、攻坚克难，做好科技创新大文章，以新质生产力为强劲引擎，推动我国经济航船乘风破浪、行稳致远。

(责编：杨曦、陈键)

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