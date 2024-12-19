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对话企业家·向“新”而行

奔图尹爱国：以技术“全自主” 助力国产打印创新突围

人民网记者 王仁宏
2024年12月19日19:44 | 来源：人民网
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当前，新一轮科技革命方兴未艾，通用人工智能、新能源、大数据等前沿技术正深刻改变着工业生产全流程，为各领域、各产业探索新场景、开辟新赛道、引领新方向提供变革动力。

企业是市场主体和经济社会发展的重要力量，企业创新已成为我国科技创新事业的重要策源地。人民网《对话企业家》栏目推出“向‘新’而行”系列访谈，多角度展现各领域数智创新成果，同步记录企业家在行进中感知新质动能、推动产业变革的思考与实践。

打印机，是日常生活工作中常见的电子设备，对不少商务人士而言可谓“刚需”。近年来，伴随着移动办公、家庭教学等场景的延伸，用户对“便捷打印”的需求度日益凸显，云打印、无感互联等智能打印机应运而生。

新技术创造新产品，带来新体验。然而，这台日常随处可见的设备，背后所涉专利之多、技术之繁杂超乎寻常。

造一台打印机有多难？近日，奔图电子有限公司副总经理尹爱国在做客人民网《对话企业家》栏目时，讲述起国产打印技术的攻坚过往。

时间回到20年前，彼时的国内打印机整机市场大部分由外资品牌构成，国内打印行业则以生产兼容耗材为主。2007年，奔图所属母公司纳思达在打印机通用耗材领域产销量已至全球第一。

“当时的‘日子还算滋润’，但我们不想止步不前。”在尹爱国看来，这不仅有对企业自身发展的考量，也有对产业自主、信息安全的考虑。

他指出，打印机作为常用的信息传递设备，日常使用中经常与电脑等终端设备相连，能够直接或间接接触所有的重要文件。加之其封闭的产品、系统构造，信息泄露风险高且难以察觉。

技术与生产是否自主，关系到打印信息的安全可控。无论是对“第二增长曲线”的寻找，还是对信息安全、产业自主的考量，“自己做打印机”成为摆在奔图面前的一条既定道路。

“打印产业供应链封闭、涵盖学科广、专业壁垒高，导致投入产出回报周期长。产业攻坚犹如‘挖水井’，不到一定深度是“见不到水”的。“毫不夸张的说，在奔图进入以前，这一行业已经有长达几十年没有出现新的玩家。”尹爱国说。

“最初，有家做电磁铁的企业，意外发现通过对现有产品提升改进，便可让非打印的零部件适配应用到打印机的整机生产中。虽然这样质量能满足要求且价格更低，但老牌打印厂商给了一个非常苛刻的合作条件，相当于直接拒绝了你。”

密不透风的专利壁垒，筑起牢固的护城河，形成了相对固定的竞争格局。专利、技术、人才、供应链，成为摆在奔图等一众企业面前难以逾越、又不得不跨的障碍。

目标确定，说干就干。基于以往在打印产业的深耕经验，接到攻坚重任的尹爱国，快速组建了一只仅有18人的初始团队。经过三年的不懈努力，国内首款自主黑白打印机顺利发布。

“第一款产品的突破明显提振了团队的信心。但从后面的情况看，当时还是过于乐观了。”尹爱国说。

产业配套不完善，整机企业难以发展。怎么办？

没有专门人才，那就自己培养。没有现成的供应商，就一起塑造。从0到1的攻坚目标，吸引了众多有识之士加入其中。

就这样，多方携手、攻坚克难，整机制造拉动了零部件技术进步，众多产业链伙伴在互帮互助中构建起全新的打印机产业集群生态。

回头看，从单一产品到全系列产品开发，从巨额投入到实现盈亏平衡，这个过程奔图用了整整12年。

“中间的‘遥遥无期’让很多人都动摇过，好在我们最终成功了。”尹爱国说。

十年攻坚，一朝突破。过去的一句承诺，正在一路狂奔中结出累累硕果：

2024年5月16日，国产首台全自主A3激光复印机成功发布，奔图由此形成了从A4到A3、黑白到彩色、单功能到多功能、硬件到解决方案的一体化全产业链布局；研发团队从过去18个人进一步拓展到全球6个研发中心、2000人，拥有专利已超6000项；每年研发投入超过营收总额的10%，产品更是销往110多个国家和地区……

“‘以创新满足用户所需’永远是一家企业的生命之源。”尹爱国表示，得益于国家的扶持和引导，以及国内产业链企业的协同创新，近年来，奔图顺应新需求，持续推动技术革新和应用扩展融合发展，不断满足多场景需求，带来更加智能、便捷的打印体验。

一次次实践证明，“自己生产打印机”这条路，并非遥不可及。技术、产业“全自主”，带来了巨大的市场机遇，技术与产业融合，正构建起更贴近用户的产业生态，源源不断孕育打印产业发展的广阔潜能。

面向未来，尹爱国信心十足：“现在整个打印机产业已经没有过不去的坎。过去20年，是国产整机品牌求生存的20年。未来20年，将是中国打印产业谋求超越和高质量发展的20年。”

>>点击进入访谈专页<<

(责编：王仁宏、高雷)
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