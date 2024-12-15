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个人养老金制度今起推向全国 一文了解有哪些优惠？

2024年12月15日08:31 | 来源：央视网
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　　个人养老金制度从今天(12月15日)起在全国全面实施。什么是个人养老金？有哪些优惠？来看解读报道。

　　我国的养老保障体系包括三部分：

　　一是基本养老保险，是我们退休后生活的基本保障。

　　二是企业年金和职业年金。

　　三是个人养老金和商业养老。这是个人为提高自己老年生活品质提前做的准备，个人养老金和商业养老产品的不同之处是有政策支持，可以享受更多的税收优惠。

　　目前，个人养老金每年的缴存上限是12000元。这部分钱转入个人养老金账户后，在第二年计算个人所得税的时候，是可以扣除的。

　　举个例子，小张去年的收入，在扣除免征额、专项附加扣除等等以后，应纳税所得额是5万元，对应的个税税率是10%。如果他把其中12000元存入了个人养老金账户，那么他需要缴税的收入就变成了38000元，缴纳的个人所得税就会减少。

　　小张存到个人养老金账户里的12000元，要到等他退休后，领取个人养老金的时候，才需要纳税，税率是3%。如果小张每年都转入12000元个人养老金的话，累积下来，税收优惠也是不少的。

　　资金转入个人养老金账户以后，可以选择储蓄，也可以买养老理财、养老保险、养老基金等投资产品。既然是投资产品，收益就是和风险挂钩的，大家可以根据自己的风险承受能力来选择。不过，被纳入个人养老金投资标的的产品，会受到更加严格的监管。

　　一般来说，个人养老金需要等到退休后才能领取。但是也有几种情况是可以提前支取的，包括完全丧失劳动能力、出国定居，以及患重大疾病、领取失业保险金达到一定条件，或者正在领取最低生活保障金等。

　　两年前，个人养老金制度在北京等36个城市或地区开始试点，到今年11月底，已有7000多万人参与。这次推向全国，是我国个人养老金制度的进一步完善，也让更多的人能够有计划地为自己的养老做好规划。

(责编：王震、陈键)
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