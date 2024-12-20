人民网北京12月20日电 （记者夏晓伦）“数据二十条”提出，“建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制”。将产权分置作为数据确权的探索方向，这既是对多年来理论探讨和实践经验的总结，也可以为数据流通和利用活动提供规则依据。

日前，贵州东数西算数据处理服务有限公司递交的数据确权申请已经通过了人民数据的审核标准，获得了“数据加工使用权证书”和“数据产品经营权证书”。人民数据是人民网旗下探索数据理论和实践的平台，以数据确权为抓手，探索数据交易、数据资产入表服务、数据场景打造、数据咨询、数字人才培养等业务。

据悉，人民数据确权业务不同于登记式审查，是基于五大类108项标准的实质性审查。经专家组审核、风险排查等一系列审核流程，辨别相关企业提交的数据审核申请是否符合标准，只有符合审查标准的企事业单位才可以获得相应证书。

据了解，此次确权的是算网一体化调度平台数据，包含所订购的虚拟机数量，规格型号，内存、CPU、磁盘使用率，云服务提供商等维度。该数据将用于分析算网一体化调度服务平台所承接业务的使用情况，以提供给使用方优化服务器使用效率。

贵州东数西算数据处理服务有限公司总经理黄柯介绍，贵州东数西算数据处理服务有限公司主要致力于建设“东数西算高速直联算网一体化调度系统”，通过在低时延、高速互联的运力通道与算力调度平台的搭建，以“算力调度”的形式为上下游用户提供算力和数据交易撮合服务，高质量的算力网络为算力调度提供大带宽和低延时的性能保障。

目前，人民数据已经为自然资源部第二海洋研究所、河北报业集团、浙江中国小商品城集团、大连德泰、长光卫星等多个单位完成确权。今年5月，浙江省丽水市遂昌县水务投资有限公司获得人民数据颁发的数据资源持有权证书，其数据产品还被上架至人民数据的人民链·数据确权服务平台，银行通过对企业的证书、数据资源、应用场景等进行综合评价，向企业发放数据资源抵押贷款600万元，正式迈出了丽水地区数据资产化“第一步”。

数据确权，通过明晰数据产权的归属，确立在数据的不同阶段下各主体享有的权利，能够使得数据流通利用合法合规，破解当下数据交易的难题，让完成数据确权的机构能够得到行业认可、社会和资本认可，进而促进数字经济的蓬勃发展。

(责编：郝帅、高雷)

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