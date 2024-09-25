人民网记者 许维娜 王晓啸

【观点摘要】

·“社会端、供给侧、需求侧”协同发力，推动形成简约适度、绿色低碳、文明健康的消费模式。

·绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本质上也是绿色生产力。

·绿色消费是各类消费主体在消费活动全过程贯彻绿色低碳理念的消费行为，是促进人与自然和谐共生的必由之路，也是中国式现代化建设的内生要求。

近年来，快递驿站，市民自备纸箱，快递包装分类回收；超市之中，市民自带购物袋，自觉选购环保商品；饭店之内，剩菜打包成共识，点菜适量显风尚；上班途中，公共交通受青睐，低碳出行成潮流。人们生活的“绿化”水平持续提高，绿色消费理念持续深入人心。

当前，绿色消费作为一种新型消费模式，正逐渐成为培育新的经济增长点的重要途径。

近日，中共中央、国务院印发了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》），《意见》明确，推动消费模式绿色转型，推广绿色生活方式，加大绿色产品供给，积极扩大绿色消费。

国家发展改革委对外经济研究所室主任、研究员金瑞庭做客《中国经济微观察·专家谈》栏目时表示，推动消费模式绿色转型是涉及多领域、关联多环节的经济社会变革，对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展、实现碳达峰碳中和目标特别是加快经济社会发展全面绿色转型具有重要作用。

记者注意到，《意见》首次提出全面推进“绿色消费”供需两侧发力，并对“绿色消费”进行系统部署。

“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本质上也是绿色生产力。”金瑞庭表示，近年来，我国越来越多的经营主体正在抛弃粗放式经营，绿色，成为中国制造业转型发展的新底色。“含绿量”正逐渐转化为中国经济发展的“含金量”。

如何加大绿色供给、发展绿色经济？依据《意见》所给出的明确方向和实施路径，金瑞庭提出三点建议：一是持续引导企业增加绿色产品供给；二是提升绿色标识产品和绿色服务的市场认可度；三是进一步强化国际合作。

供给端发力，最终要看需求端响应。

在需求侧方面，金瑞庭表示，“绿色消费”是各类消费主体在消费活动全过程贯彻绿色低碳理念的消费行为，是促进人与自然和谐共生的必由之路，也是中国式现代化建设的内生要求。因此，建立和完善绿色消费的长效机制至关重要。

近年来，我国高度重视“绿色消费”发展，先后发布了多项文件，此次刚刚公布的《意见》，更是彰显出我国支持“绿色消费”的政策设计日臻完善。

要想推动“绿色消费”驶入快车道，金瑞庭称，要建立健全绿色消费的一揽子激励机制。在他看来，政府方面一方面要增强财政支持的精准性；另一方面，支持有条件的地区通过发放消费券、绿色积分等途径，鼓励企业采取以旧换新等方式，从而引导消费者购买绿色产品。

当前，大规模设备更新和消费品以旧换新行动正如火如荼开展，其中消费品以旧换新政策不断扩围并加大力度，持续释放出巨大的内需市场潜力。位于山东的一家家电企业积极响应国家政策号召，先后推出了多款节能绿色冰箱。该企业相关负责人表示：“以旧换新不仅是家电产品的更新换代，更是对‘绿色消费’的大力推动，为行业发展带来了新的机遇和动力。”

“绿色是中国式现代化的亮丽底色。当前，我国加快推动消费模式绿色转型，并非因外部要求，而是基于自身发展的主动抉择。”金瑞庭表示，我国将以切实行动和务实举措，积极为世界各国，尤其是广大发展中国家在推动生产生活方式改变方面提供可资借鉴的解决方案，为全球绿色发展、应对气候变化、共建清洁美丽世界贡献中国智慧和力量。

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(责编：郝帅、吕骞)

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