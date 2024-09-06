人民网记者 许维娜 魏青成 何萌 皇甫万里

【观点摘要】

·大规模设备更新政策呈现出三方面特点：市场为主与政府引导相结合、扩大需求与优化供给相结合、统筹推进与重点突出相结合。

·目前，设备更新领域的生产、投资、销售数据明显增长，反映出设备更新政策效果正持续显现。

·下一步，建议着力激发市场活力，不断增强创新动力，注重形成政策合力，推动设备更新政策效能进一步释放。

“小区电梯已使用超过20年了，经常发生故障。听说这次设备更新也可以换电梯了。如果更换新电梯，我们的安全更有保障了，出行也更放心。”北京市市民李先生最近听说小区的老旧电梯可以更换了，对新电梯非常期待。

湖南的一家工业企业也趁着此次设备更新政策，准备将耗能较高的旧生产设备更换成新的智能化生产线。

设备更新政策的出台，恰似一阵春风为有电梯更新需求的市民带来了实惠，也激发了企业进行设备更新改造的热情。

记者日前从北京市发展改革委了解到，北京市发布政策措施，加大力度支持设备更新和消费品以旧换新，不仅扩大了支持范围，开展能源电力、老旧电梯领域设备更新以及数据中心等重点行业绿色低碳改造，还提高了补贴标准。根据政策措施，将大幅提高老旧客货车、农业机械等补贴标准。

自3月份国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）以来，尤其是国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》以来，支持大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）的政策措施不断加力，“两新”政策红利持续释放。

日前，国家发展改革委投资研究所综合研究室副主任杜月做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，自大规模设备更新政策出台以来，相关领域的生产、投资、销售等数据明显增长，这表明企业投资意愿持续增强，政策效果不断显现。具体而言，从生产方面来看，设备领域生产实现较快增长；从投资方面来看，今年以来设备工器具投资明显加速；从销售方面来看，机械设备销售增长加快。

推动大规模设备更新，是扩大有效投资、拉动经济增长的重要举措。杜月表示，推动大规模设备更新政策呈现出三方面特点：

一是市场与政府引导相结合。我国正处于新设备投资周期，设备更新需求空间较大。“两新”政策满足了各类设备更新换代及差异化需求，依靠市场提供多样化供给和服务，顺应了设备投资和市场发展规律。同时，政府积极引导，超长期特别国债等资金给予“真金白银”支持。可以说，“两新”政策体现了有效市场和有为政府的双向发力。

二是扩大需求与优化供给相结合。大规模设备更新，既直接带动设备购置投资增长，又以需求牵引带动设备产品需求及生产企业利润提升，进而带动相关行业投资和产能扩大，激发投资活力，推动投资与消费良性循环互动，扩大国内需求。同时，大规模设备更新瞄准培育新质生产力需求，更换老旧、低效甚至有安全隐患的设备，提升供给质量和效率，推动技术创新与产业升级。

三是统筹推进与重点突出相结合。《方案》提出设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。这四项行动相辅相成、相互促进，统筹推进方能发挥更大协同作用。同时，工业、农业、文旅、能源等重点领域分别出台设备更新实施方案，依据不同行业发展特点和规律提出具体支持举措。这些重点领域是推动“两新”政策落实的有力抓手，将带动整体政策进一步发力显效。

随着“两新”政策的落地实施，设备投资意愿得以增强，投资潜力逐步释放，政策效果也持续显现。

为推动政策更好落地见效，杜月提出三方面建议：一是着力激发市场活力。激发经营主体在设备更新中的积极性、主动性是政策实施关键。要在尊重市场规律、发挥市场作用基础上，落实好现有支持政策；

二是持续增强创新动力。设备更新要坚持创新引领，坚持产业高端化、智能化、绿色化的导向，促进先进设备的生产应用，以设备更新带动产业竞争力的整体提升，推动新质生产力的加快培育；

三是注重形成政策合力。设备更新政策涉及面广、享受主体多，支持方式多样，加大财税、金融、投资等政策支持力度，要注重政策协同，打好政策组合拳。同时，中央和地方政府要协同发力，上下联动、部门协同，形成共促高质量发展的合力。

【相关阅读】

中国经济微观察：共建“一带一路”下一个金色十年可期

中国经济微观察：用发展的眼光看待问题 以进取的姿态解决问题

中国经济微观察：以“不进则退、慢进亦退”的战略紧迫感 加快做强做优做大数字经济

中国经济微观察：持续巩固增强内需主动力 全年主要预期目标有望圆满完成

中国经济微观察：我国外贸三大支撑力凸显 六方面实现促稳提质

中国经济微观察：我国文化市场循环畅通 文化产业繁荣向好

中国经济微观察：赢得优势、赢得主动、赢得未来 实行更积极主动的开放战略

中国经济微观察：加快完善银发经济支持政策体系 重视科技第一动力作用

中国经济微观察：“含金量”“含新量”不断提升 中国经济新动能加速形成

中国经济微观察：新质生产力赋能高质量发展 经济“压舱石”“助推器”作用凸显

中国经济微观察：京津冀协同发展十年：优势互补形成实践价值 互利共赢收获亮眼成绩

中国经济微观察：绿色转型赋能高质量发展 加速深挖“第二矿山”潜力

中国经济微观察：新机遇、新趋势汇聚新动能 战略性新兴产业持续发展壮大

中国经济微观察：消费市场亮点频现 发挥中国经济持续向好重要支撑作用

中国经济微观察：一季度中国经济稳中有进 “奋力一跳”能够实现全年预期目标

中国经济微观察：我国外贸开局有力、起势良好 有望延续稳定增长势头

中国经济微观察：高水平对外开放持续推进 透视中国经济向“新”力

中国经济微观察：大力发展绿色储粮 耕好减损“无形良田”

中国经济微观察：乘势而上再出发 中国品牌与世界共享发展机遇和成果

中国经济微观察：中国新能源产业活力涌动 优质产能助力全球可持续发展

中国经济微观察：开放合作是唯一选择 欧盟对中国电动汽车反补贴调查指控不实

中国经济微观察：防霉保粮促减损 颗粒归仓保安全

中国经济微观察：加大改革力度 确保人民群众从改革中获益

中国经济微观察：打通束缚新质生产力发展堵点 进一步全面深化改革

中国经济微观察：海南自贸港6年：新高地，新作为

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经