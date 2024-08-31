人民网记者 王震

正值丰收季节，田间地头一派繁忙，优质农特产品源源不断发往各地城市商超；与此同时，新能源汽车、绿色智能家电纷纷走进农家小院，城市游客走到田野乡间体验“诗和远方”。

农货“进城”，消费“下乡”。这场“双向奔赴”，折射出乡村大市场的无限潜力。

电商助农——一根网线连城乡，让田间好物出村进城。

近年来，农村直播电商快速发展，成为带动乡村产业发展、促进农民增收的有效抓手。

在黑龙江省饶河县，农村产业搭上电商快车。该县打造的直播电商基地，集选品、云仓、孵化等服务于一体，全方位助力农产品“走出去”。2023年，基地引进上下游合作企业和电商团队136个，全县农林产品电商销售额达10.34亿元。

根据商务大数据监测，去年全国农村网络零售额达2.5万亿元，同比增长12.9%，比2014年增长近13倍；全国农产品网络零售额达5870.3亿元，同比增长12.5%。

一根网线、一部手机，直播电商让田间好物出村进城。与此同时，通过跨境电商，农产品正加速走出国门、销往海外。

“跨境电商平台已经成为‘静宁苹果’开辟海外市场的新通道，一些大客户都是从平台转化来的。”甘肃省静宁县陇原红果品经销有限责任公司外贸经理谢丽玲说。

今年上半年，甘肃农产品通过跨境电商模式出口8436.2万元，同比增长2.1倍；苹果、蒜头、核桃等40余种农产品，借助跨境电商平台销往东南亚、中亚、北美等地区。

快递进村——完善农村物流网络，畅通城乡经济循环。

目前，我国每天约4亿件快递包裹被揽收，其中1亿多件在农村地区流动。

快递进村是畅通城乡经济循环的重要一环。去年商务部等9部门印发的《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》提出，加快补齐农村商业设施短板，健全县乡村物流配送体系。近日，国家邮政局在甘肃兰州召开全国农村寄递物流体系建设暨快递进村工作现场会，进一步明确目标任务，深入推进快递进村工作。

在政策的指导下，各地也纷纷出台相关实施方案，着力畅通农产品出村进城、消费品下乡进村渠道。

在广东，平均每天有超过1500万件快递包裹在农村地区流转，今年该省将再利用500万元专项资金，新建或改造县级邮件快件处理中心和乡镇快递网点；河北提出，促进消费品、农资下乡和农产品进城双向配送；黑龙江提出，不断完善县乡村三级农村物流体系建设和服务网络……

数据显示，截至7月底，全国已累计建成1990个县级公共寄递配送中心，5.3万个乡镇快递网点，33.78万个村级寄递物流综合服务站，覆盖了超95%的乡村。

消费下乡——政策组合拳，加速释放农村市场新潜力。

“趁着以旧换新，把家里的空调、冰箱、洗衣机都换了，加起来省了2000多。”近日，家住河北农村的王先生告诉记者，除了价格实惠，现在更注重绿色、智能和外观时尚了。

今年1至7月，乡村消费品零售额达到3.65万亿元，同比增长4.5%，增速比城镇消费品零售额快1.1个百分点。

在新能源汽车、智能家电等产品下乡，以及以旧换新政策的带动下，乡村消费市场潜力不断释放，以绿色智能家电为代表的升级类商品成为消费新增长点。

在四川眉山，一家当地规模最大的家电储存仓库里，上半年有60%的销售订单来自乡村，涵盖了周边的27个区县。

乡村消费潜力有效释放的同时，各地也在持续打造的乡村消费新场景。

今年6月，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出，实施休闲农业精品工程；打造“游购乡村”系列活动品牌；培育一批乡村等级旅游民宿；鼓励和引导开展“村BA”“村超”“村排”“村跑”等乡村赛事活动。

在安徽黟县，青少年成为暑期乡村游的主力军，催生出“写生经济”“研学经济”；在贵州榕江县，“村超”的巨大“流量”，带动文旅相关产业发展、消费增长……放眼全国，乡村旅游与文化、教育、体育、康养融合的消费新场景不断涌现，正在推动乡村消费和乡村市场潜力加速释放。

(责编：王震、吕骞)

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