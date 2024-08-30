天津滨海高新区，一家经营医疗器械的小微企业，凭借创新积分80.88分顺利获贷300万元；南昌高新区，一家自主研发光模块产品的“专精特新”中小企业，在43项创新数据“加持”下，获得银行2000万元授信……受益于“创新积分制”，更多科技型企业在“真金白银”支持下实现更快成长。

近日，科技部办公厅印发《“创新积分制”工作指引(全国试行版)》(以下简称《指引》)，标志着“创新积分制”从国家高新区进一步扩展到全国试行。

我国科技型企业提质增效，迅速壮大，但也面临着成长的“甜蜜负担”：一方面，全球对高科技产品和应用的需求不断增长，订单增多，投入加大；另一方面，科技型企业多为高技术、轻资产，缺少质押标的，按照传统信贷模式，难以满足融资需求。

“创新积分制”，是一种新型科技金融政策工具，通过大数据精准“画像”，能够识别挖掘一批研发能力强、成长潜力大、掌握关键核心技术的优质科技型企业，从而精准引导技术、资金、人才、数据、土地等各类生产要素向科技型企业有效集聚。

自2020年起，我国在国家高新区率先以试点形式实施“创新积分制”。截至2023年底，实施“创新积分制”的试点高新区已达133家，其中包括101家国家高新区和32家省级高新区，覆盖全国25个省份。

目前，工、农、中、建、邮储等国有银行已经推出了“创新积分贷”专项金融产品，同时已有超10家商业银行主动与积分试点地区合作。2022年至2023年，银行为积分企业对接授信超2000亿元。

“‘创新积分制’对于科技型中小企业非常好，适用性很强。”中国农业银行南昌高新支行行长徐协超接受人民网《财米油盐》采访时表示，“创新积分制”突出对企业创新能力评价，银行可通过企业积分数据来进行融资参考。

根据《指引》，创新积分核心指标共涵盖3类一级指标18个二级指标。第一类是技术创新指标，包括研发费用、科技员工比重、专利数量等7个二级指标；第二类是成长经营指标，包括高新技术产品收入、研究生人员占比、净资产利润率等6个二级指标；第三类是辅助指标，包括吸纳应届毕业生人数、获得风险投资金额等5个指标。

《指引》在坚持统一评价模型的基础上，鼓励各地方充分考虑地方特色和实际需求，灵活制定具体方案，细化评价标准，完善评价权重。同时，《指引》要求，所有数据必须都是法定合规数据。地方科技管理部门要主动打通现有政务数据平台，直接“抓取”现有企业数据资源，避免重复填报，尽量做到企业“零填报”。

今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。

在徐协超看来，“创新积分制”对于银行发展科技金融、拓展小微企业客户、完善风控等方面也有诸多益处。一是可以实现批量获客；二是可以直观了解企业的研发创新实力，有效识别客户前景；三是积分变化可帮助有效识别客户潜在风险，降低信贷风险。

相信随着“创新积分制”在更大范围内落地实施、不断优化，科技金融这篇“大文章”还将进一步赋能新质生产力，培育更多拥有“真实力”“硬科技”的优秀企业，从“好苗子“长成“参天大树”。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：申佳平

摄像：赵晨

剪辑：田奥勋 耿博 杜军

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)

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