人民网武汉8月24日电 23日，兼具科技、教育、娱乐于一体的综合性场馆人民网“梦幻灵境”AI展演中心，迎来了武汉大学首批教育培训研学团的70多位金融界领导干部。

武汉大学是中组部认定的全国干部教育培训高校基地，此次与人民网“梦幻灵境”AI展演中心携手合作，双方共同开启前沿AI技术探索之旅，感受虚拟产业与现实的精彩碰撞。

人民网“梦幻灵境”AI展演中心。人民网 赵晨摄

人民网“梦幻灵境”AI展演中心讲解。人民网 王战雄摄

走进AI技术与应用互动体验区，裸眼3D装饰画栩栩如生，自动对弈的机器人充满智慧，穿越千年时空再现的苏东坡数字人令人惊叹，“深地一号”地下奇妙之旅更是勾起了研学团成员们强烈的好奇心。大家纷纷争先体验，无不为人工智能的神奇魅力所折服。

研学团成员正在用VR眼镜体验。人民网 王战雄摄

研学团成员正在用VR眼镜体验。人民网 王战雄摄

在AI研学培训区，研学团聆听了一堂航空飞行、人工智能科普课程，亲身感受到了AI给生活带来的巨大变化。

研学团成员在AI研学培训区学习。人民网 王战雄摄

随后，研学团来到由“270度环绕屏+全息屏+折幕+地屏”等多屏联动打造的虚拟空间。在这里，一场以人工智能漫谈的主题课堂正在进行。这种创新的授课体验，让大家直观感受到人工智能技术的前沿发展，对虚拟产业与现实世界的交融有了深刻理解。

人民网“梦幻灵境”AI展演中心。人民网 王战雄摄

值得一提的是，“爷爷不泡茶”作为人民网AI展演中心的茶饮合作伙伴，为大家在学习之余提供了茶饮服务，进一步提升了培训体验的品质和舒适度。

“爷爷不泡茶”奶茶品牌店。人民网 王战雄摄

寓教于乐，融学于趣，化教于心。武汉大学与人民网的这次合作，为研学团成员提升科学素养和战略思维，提供了空间，构建了理论与实践、科技与人文之间的桥梁。在培训中，研学团不仅学习到了最新趋势政策解读和党建引领、团队管理、业务发展等知识，还通过亲身体验，增强了对未来发展趋势的敏锐洞察力和科学决策能力。（徐霞）

(责编：王连香、高雷)

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