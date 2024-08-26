人民网记者 黄盛

人民网2024“企业家大会”专题座谈会。人民网记者 黄盛摄

2024年时间进度条已经过半，如何乘党的二十届三中全会东风，只争朝夕、奋力打拼？这离不开经济发展的基本细胞“企业”，离不开经济活动的主体“企业家”，离不开主业立企的重要源泉“企业家精神”。

立足新时代，企业家如何夯实根基，塑造企业创新发展的内驱力？在8月25日召开的人民网“2024企业家大会”期间，举办了一场专题座谈会。一批有胆识、勇创新的企业家围桌而坐，就弘扬企业家精神、优化营商环境、更好参与全球资源配置等话题，建言献策出实招。

发扬实业精神 扎扎实实谋发展

“实体经济立国，实业精神立企，实业精神是企业家的立身之本。”中制智库理事长、全国工商联高端装备制造与仪器仪表委员会执行秘书长新望的一席话，引发参会企业家们的共鸣和探讨。

“根深叶茂，主根要扎稳，这也是企业家精神的体现”。参会企业代表认为，改革开放以来，茁壮成长的经营主体，形成了具有鲜明时代特色、民族特色、世界水准的企业家队伍。这也成为新时代构建新发展格局、建设现代化经济体系、推动高质量发展的生力军。

这样的生力军队伍，如何在新质生产力的培育和发展中探索不止、生生不息？在新望看来，现代化产业体系包括实体经济、高新技术、现代金融和人力资源四个方面。其中，实体经济是建设现代化产业体系的着力点和落脚点。就经营主体而言，主业是立企之本，用建设世界一流企业标准来衡量企业，是高质量发展的重要标志。

发展新质生产力、建设世界一流企业需要一流的营商环境。重庆金山科技集团股份有限公司董事长王金山认为，要围绕降低制度性的交易成本来改变营商环境。比如，研究适合新质生产力需要的财税政策；打造现代企业制度要素的标准体系和专业服务；拓展知识产权多元化发展的内涵；加强算力资源分配和再利用的研究。

除了外部营商环境外，经营主体还需要立足主业打造极致产品。新望提到了“四专”——要把产品做到专用、把市场做到专业、企业做到专注、企业家要成为专家。“企业家要在推进新型工业化的同时，继续推动产业基础现代化。把基础设备、基础产业、基础零部件、基础工艺等做得扎扎实实。这也是新时代企业家发扬实业精神的具体表现。”他说。

“扎扎实实”也成为重庆檬泰生物科技有限公司在解决柑橘类农产品全果加工技术难题时的重要经验。该公司董事长崔秋檀认为，企业要用科技解决市场发展的问题，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。踏踏实实做好主业、做好科研、做好生产。

谈及科技创新，专注智能机器人技术研发和应用的北京云迹科技股份有限公司创始人兼CEO支涛认为，机器人产业作为蓬勃发展的新质生产力，核心技术不断创新，应用场景持续扩展，在数字化、人工智能化浪潮中，中国企业将大有可为。下一步要在服务机器人标准的制定、细则的落地、生态的链接上不断完善和突破。

对于技术创新带来的改变，珠海爱浦京软件股份有限公司总经理奥新军也深有感触。他分享说，软件服务提供商需要大量的开发人才，但人才管理的难度也比较大。实现客户需求和人才管理的平衡，可以借助AI等智能技术工具来提高效率、解决问题，并借助AI等技术沉下心来专注实业。

建设统一大市场 畅通要素流动

建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场，成为企业家们谋求新发展关心的话题。

参会嘉宾认为，构建新发展格局，迫切需要加快建立全国统一大市场的制度规则，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。

山东麦德森集团党委书记、董事长王勇表示，建设全国统一大市场的主要任务是实现公平竞争。这要求每个经营主体在交易过程中必须在同等条件下进行，对经营主体的评定要是客观和可持续的，为企业发展增加更多的确定性。

“在全国统一大市场的建设过程中，企业发挥着重要的主观能动性。”广州欢网科技有限责任公司董事长吴盛刚说，一个公平、透明、可预期的市场环境，能够进一步释放企业的创新潜力和市场竞争力。

北京本来工坊科技有限公司董事长喻华峰希望，能够在市场准入、政策法规、融资成本等方面得到更多的支持和便利，以推动生鲜农产品的标准化和品牌化，为乡村振兴和消费帮扶贡献更大力量。

在建设全国统一大市场的背景下，华夏银行党委副书记瞿纲认为，金融机构和企业需要创新理念，共同探索合作新模式。他建议，探索构建“新质生产力产融联盟”，商业银行可通过集合投资、投行、智库、担保、媒体、政府、交易所、中介机构等资源，共同为企业提供高质量综合金融服务。在支持企业实现价值的同时，各方机构根据各自的贡献参与成果分享。

持续引进来 更好携手前行

在全球化浪潮中，外商投资如同一座桥梁，连接着中国与世界。它不仅仅是资金的流动，更是文化的交流、智慧的碰撞，也是共同绘制中国式现代化图景的生动实践。

商务部发布的数据显示，2024年1月份至7月份，全国新设立外商投资企业31654家，同比增长11.4%。从外资企业经营状况来看，国家统计局数据显示，今年1月份至6月份，外资规上工业企业利润总额增长11%，高于全国平均水平。

“在本土制造和供应链方面，我们提出80/80目标，即实现丹纳赫中国营收的80%由本土工厂生产；本土工厂使用的原材料和零部件有80%在国内采购完成，成为一家真正本土化的跨国企业。”丹纳赫中国对外事务总监曹江涛希望，进一步全面落实外资企业在投资、市场准入、招标投标等方面的国民待遇；外资企业能够更好地融入中国的创新生态体系，助力产业发展。

“同舟共济扬帆起，乘风破浪万里航。”葆婴有限公司、无限极（中国）有限公司、河南亨利环保科技有限公司、乐荐健康科技集团有限公司等企业代表认为，立足实业、优化环境、共同发展，能够在打造中国式现代化经济体系中擦亮高质量发展底色；因时而动、顺势而为、乘势而上，要在进一步全面深化改革道路上开拓进取，与时代机遇同频共振。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经