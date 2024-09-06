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精准服务 科技金融提升产业含“金”量

人民网记者 黄盛
2024年09月06日13:45 | 来源：人民网
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在湖北，人民银行湖北省分行联合湖北省科技厅、财政厅等开发“科创企业创新积分信用贷款”，支持金融机构运用“创新积分制”评分精准画像，增强科技型中小企业融资可得性。

在江苏，科技统筹服务中心、技术产权交易市场联合银行机构推出特色金融产品“仪器贷”，以支持科学仪器国产化研发，推动科学仪器向社会开放共享，最高可提供5000万元信用贷款。

在山东，“科融信”服务平台通过整合互联网、政府和行业大数据，把科技人才、项目、创新平台、知识产权等9类创新要素作为关键变量打造新型授信模型，为企业提供科技增信评级服务，助力企业“无担保、无抵押”融资。

……

近年来，一系列适应科技型企业全生命周期特点的金融产品不断涌现，我国各地多措并举，聚焦卡点、堵点提升科技企业全生命周期的金融服务质效，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。

据记者梳理，过去五年，高技术制造业中长期贷款余额年均保持30%以上的增速；科技型中小企业获贷率从14%提升至47%；科创票据累计发行8000亿元；超过1700家专精特新企业在A股上市。从政策工具看，2022年设立科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款等两项结构性货币政策工具，带动银行发放相关贷款近2万亿元。2024年新设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，科技创新的金融政策工具更加完善和精准。

“近年来，中国人民银行与科技等部门紧密协作，持续加强对科技研发和成果转化的资金支持和全链条的金融服务，取得了积极成效。”中国人民银行信贷市场司司长彭立峰在9月5日国新办举行的新闻发布会上介绍说，目前已制定加大力度支持科技型企业融资行动的方案，推动设立科创金融改革试验区，部门协同、央地联动的科技金融政策框架基本建立；同时，把科创领域作为优化资金供给结构的重点方向，累计设立了7000亿元支持科技创新的专项再贷款，组织开展科技金融服务能力提升专项行动。

对于构建同科技创新相适应的科技金融体制，彭立峰表示，着力做好国家重大科技任务的融资服务，建立金融政策同科技产业政策的协同机制，丰富金融支持的政策工具和手段，健全重大技术攻关风险的分散机制，激励金融机构提供长期性、低成本的融资支持；做好科技型企业全生命周期的金融服务，更加聚焦初创期、成长期科技型中小企业的需求。

彭立峰认为，发展科技金融要重点提升3个“比重”，即提升直接融资在社会融资中的比重，进一步丰富资本市场的融资产品，创设科技创新专项金融债券；提升股权融资中投早、投小的比重，完善创业投资“募投管退”机制，提高外资在华开展股权投资、风险投资便利性；提升科技创新贷款在各项贷款中的比重，用好科技创新和技术改造再贷款，建立科技金融服务考核评价机制，引导金融机构增强对科技型企业的风险评估能力，丰富适应高新技术领域特点的金融产品。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华向记者表示，近年来，我国金融支持科技创新活动力度不断加大，多层次资本市场服务体系逐步建立和完善，科技创新活动获得实实在在金融资源支持；我国金融机构服务科创创新活动意识、意愿、能力及风控水平不断提升；此外，国内监管部门积极完善监管制度与服务规范，在有效防范风险的同时，积极引导金融机构加大重点领域、薄弱环节、科创企业等领域支持。

也有业内人士认为，发展科技金融，需要推动供给侧结构性改革与优化，更加动态平衡、结构合理地推动科技金融服务提质增效，努力为科技活动提供基于全产业链、全生命周期的金融服务。

(责编：方经纶、高雷)
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