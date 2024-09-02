人民网记者 乔雪峰

进入9月，全国各地中小学陆续开学，这也就意味着为期62天的暑运圆满结束。交通运输部发布数据显示，7月1日至8月31日，全社会跨区域人员流动量累计约109.17亿人次，日均1.76亿人次，较去年同期增长3.8%。

数据显示，暑运期间（7月1日至8月31日），公路人员流动量近百亿人次，铁路累计发送旅客近9亿人次，民航累计运输旅客1.4亿人次，水路客运量超6300万人次，铁路、民航暑运旅客运输量均创历史新高。

暑运亮丽数据背后是一个充满了繁荣和活力的“流动的中国”，是国家富强、人民富足的生动写照。今天的中国，到处生机盎然、活力十足。

“今年暑运期间，公路人员流动量达到98.19亿人次，日均1.58亿人次，比去年同期增长3.77%。”交通运输部相关负责人表示，全国公路出行呈现出三个特点：一是跨省出行占比增多。7月1日至8月31日，根据交通运输部路网中心统计，全国高速公路网日均流量超3600万辆，六成以上的车流都是跨省。二是小客车自驾游增多，公路出行中，小客车自驾出行的占比将近八成，较去年略有上升。三是新能源车辆持续增加，北京、杭州、成都等城市成为全国驾车热门目的地。

全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高，其中8月10日至12日连续3天单日客流超1600万人次；国家铁路累计发送货物6.7亿吨，货物发送保持高位运行，铁路运输安全平稳有序。

国铁集团运输部负责人介绍，今年暑期铁路学生流、旅游流、探亲流等客流叠加，旅客出行需求旺盛，客流保持高位运行。铁路部门统筹客货运输和防洪安全，精心组织暑期旅客运输，落实便民利民服务举措，有力保障了人民群众出行和社会物流需求，为经济平稳运行提供了可靠保障。

暑运期间，铁路部门采取增开临客、动车组重联、普速旅客列车加挂车厢等方式，及时增加热门时段、方向和区间运力供给，较好满足了旅客暑期出行需求。加大旅游列车开行力度，串联起主要旅游城市，打造消费新场景，有效助力了旅游经济、银发经济发展。

今年暑运期间（7月1日—8月31日）民航旅客运输量创历史新高，全民航累计运输旅客1.4亿人次，日均228.9万人次，比2019年增长17.7%，比2023年增长12.3%。

民航局相关负责人表示，暑运期间，民航累计保障航班115.7万班，日均保障18660班，比2023年同期增长8.2%。其中，国内客运飞行89.1万班，日均国内客运14371班，比2023年同期增长2.1%。国际客运航班量持续快速增长，全国民航保障国际客运航班11.0万班，比2023年同期增长67.7%，恢复至2019年77.1%。

暑运期间，国内航空运输骨干网支撑作用明显，支线航空运输市场火热。随着“民航+文旅”融合发展和县域旅游走俏，今年祖国边疆地区和三四线中小城市吸引了更多航空旅客，黑龙江、内蒙古、陕西、湖北、新疆、西藏等热门地区航班量同比显著增长，伊春、富蕴、宜春、鞍山、常德等避暑旅游地机场旅客吞吐量较去年同期翻倍。

航旅纵横发布数据显示，2024年暑运期间，高峰期旅客量出现在8月5日至11日（第六周），进入八月份以后，民航单日旅客运输量持续超过230万人次，8月10日达到245.14万人次，创单日旅客运输量历史新高。

机票价格方面，暑运期间民航出行票价呈现出更为“经济型”特征，国内航线整体的机票平均价格（不含税）比去年同期下降约10.7%，且呈现出“由低到高再到低”的趋势。

(责编：方经纶、高雷)

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