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沪市回购增持创新高 回馈投资者力度加大

2024年08月30日09:34 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电（记者黄盛）上海证券交易所（以下简称“沪市”）在8月28日新增4单回购、增持方案。2024年以来，沪市分别新增回购、增持方案559单、352单，超2023全年的271单、134单。

数据显示，目前沪市公司存续中回购437家次，对应计划回购金额区间407亿—736亿元，累计已回购307亿元。存续中增持163家次，对应计划增持金额区间169亿—290亿元，累计已增持87亿元。其中，既有多家公司的注销式回购优化股本结构，也有公司董监高、实控人“自掏腰包”的增持，实施频次和落地时间也较以往有所提高。

上交所相关负责人表示，新“国九条”提出，引导上市公司回购股份后依法注销。注销式回购有助于每股可分配利润的增加，对资本市场企稳复苏的作用更为明显。目前，部分沪市公司通过注销式回购，增加每股内含资产价值和收益。

截至8月28日，沪市存续中注销式回购有五十余家次，对应计划回购金额区间在78亿—127亿元，累计已回购33亿元。其中，伊利股份于4月29日披露回购方案，拟以自有资金回购10亿—20亿元公司股份用于减少公司注册资本，截至目前公司已完成1.53亿元回购；安图生物于1月30日披露回购预案，拟以自有资金回购2.5亿元至5亿元公司股份用于减少公司注册资本，截至目前，公司已完成2.9亿元回购；南山铝业于1月8日披露回购报告书，拟以自有资金回购3亿-6亿元公司股份用于减少公司注册资本，截至目前公司已完成1.1亿元回购。

另据上交所相关负责人介绍，今年以来沪市公司披露的回购方案呈现出落地加快、频次增高两个特点，显示出沪市上市公司积极落实回购计划，以真金白银回报投资者的决心与诚意。

根据《上市公司股份回购规则》，公司回购股份用于减少公司注册资本、员工持股计划或股权激励、转换上市公司发行的可转债，回购期限自审议通过方案之日起不超过十二个月。但越来越多的上市公司将回购实施期限限定为六个月甚至三个月，加快回购落地时间。

比如，咸亨国际于7月24日披露回购方案，拟以自有资金回购5000万—6000万元公司股份用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。8月21日，该公司披露首次回购公告，公司通过集中竞价交易方式首次回购176.38万股，交易总金额为1615.34万元。三人行于7月17日披露回购方案，拟以自有资金回购0.5亿—1亿元公司股份用于减少公司注册资本，实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。8月16日，该公司披露首次回购公告，公司通过集中竞价交易方式首次回购20.31万股，交易总金额为502.07万元。

同时，还有部分沪市公司提高了回购频次，在上一期回购结束后立刻开展新一期回购计划。比如，三安光电连续推出两期回购方案。1月31日，公司在完成10亿元回购后，同日披露新一期回购计划的回购报告书，拟以5亿元至10亿元回购公司股份。5月5日，该公司披露新一期回购计划的实施结果公告称，再次完成10亿元回购。恒瑞医药于5月15日披露完成6.35亿元回购公告后，于5月22日再次披露新一期回购计划，拟以6亿-12亿元回购公司股份，截至目前公司已完成1.03亿元回购。

在增持方面，除重要股东增持外，多家沪市公司的董监高也纷纷加入增持队伍。赛力斯于8月28日披露增持计划，为维护股东利益，增强投资者信心，公司骨干团队拟自公告披露日起6个月内，以集中竞价交易方式增持1亿—2亿元公司股份。金发科技于7月13日披露增持计划，公司部分董监高人员拟合计增持公司股份不低于950万元；浙江鼎力于3月10日披露增持计划，公司董事、董秘拟以集中竞价交易方式增持400万—500万元公司股份，截至目前已完成实施。

 

(责编：杨曦、吕骞)
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