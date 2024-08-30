人民网记者 杜燕飞

盛夏时节，走进位于青海金银滩草原的原子城纪念馆，一件件珍贵的历史文物，一幅幅翔实的史料展品，一幕幕感人的奋斗场景，述说着老一辈核工业人“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的“两弹一星”创业故事。

游客游览原子城纪念馆。受访者供图

“近几年来这里参观的游客络绎不绝，有老者也有年轻人。看到这么多人愿意了解核工业的历史，感到自己做这份工作感觉很有意义。”原子城纪念馆讲解员说。

“虽然我们在这里贡献了青春，但党和人民没有忘记我们！”当年曾多次随运输列车将产品送至试验基地的张福谦老人，想起往事始终心潮澎湃，“我的孩子也在核工业系统工作，有一次他们在纪念馆展厅里看见了一家人的名字列在表彰名单里，感到特别自豪。”

这个暑期，走进核电站，感受“大国重器”背后的创新故事；漫步废旧钢铁厂，感受工业设施的“文艺范儿”；参观航空博览园，见证我国航空工业辉煌历史；走进艺术街区，观摩陶瓷制作的全过程……各地以工业景点为抓手，拓展工业旅游新模式、新业态、新场景，满足不断升级的文旅消费需求，助力消费活力升级。

我国工业体系完整，地域分布广，工业生产与遗产景观丰富多样，为工业旅游发展奠定了良好基础。每一处工业景观背后都有故事，折射出时代变迁、人物奋斗、工匠创造、工艺革新。《“十四五”旅游业发展规划》提出，鼓励依托工业生产场所、生产工艺和工业遗产开展工业旅游，建设一批国家工业旅游示范基地。

业内人士表示，对于有一定文化底蕴的工业旅游景观而言，要结合已有文化属性不断推陈出新，为游客提供新的体验。

日前，全国首个“核电工业旅游预约系统”已上线运行。“防城港拥有丰富的旅游资源，其中核电参观可以作为展示现代化工业成就和科普教育的重要窗口。”广西防城港市文化广电体育和旅游局相关负责人表示，通过构建高效的管理系统，能更有效地整合核电站等工业旅游项目资源，确保游客享有专业、安全且富有教育意义的旅游体验。

国务院近期印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》指出，“推进商旅文体融合发展，提升项目体验性、互动性，推出多种类型特色旅游产品”。

业内人士表示，当前，我国文旅消费发展势头良好，市场活力持续释放，工业旅游是可以深挖、做出特色的细分领域。工业旅游给城市带来消费、投资和就业机会，让不少老工业基地和资源枯竭型城市看到了转型发展的新途径，助力经济持续回升向好。

文化和旅游部产业发展司负责人马力近期在国新办举行的新闻发布会上表示，今年以来，假日旅游人潮涌动，消费活力加速释放，文旅经济红红火火。要推进文旅融合及与相关产业融合发展，优化消费惠民活动举措，与促进餐饮、住宿、体育、数字、绿色、健康消费等一体推进，创新文旅消费场景，丰富个性化、定制化产品供给，满足多样化消费需求。

(责编：杨曦、吕骞)

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