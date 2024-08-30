人民网北京8月30日电 （记者杜燕飞）日前，在第三届中欧能源技术创新合作论坛上，与会嘉宾表示，面对全球能源转型发展、应对气候变化的挑战，中欧双方应进一步深化绿色能源伙伴关系，拓展新兴领域技术合作，推动更多合作成果落地。

国家能源局副局长任京东表示，中欧能源技术创新合作平台是中欧双方携手打造的专注于技术创新的能源合作机制，在双方共同努力下，已有近400家合作企业加入；平台组织了百余场形式多样的交流活动，推动了几十项联合研发和创新孵化项目，影响力与品牌力持续扩大。未来，平台要进一步加强技术创新合作，保障产供链畅通，让技术与资源在中欧多元主体间充分流动，推动更多合作成果落地。

中国欧盟商会副主席高志豪认为，中国和欧洲都处于全球可再生能源发展的领先地位，在能源技术创新合作方面前景广阔。中欧双方应加快能源创新解决方案的开发和应用，不断扩大中欧能源技术创新合作网络，共同挖掘潜在合作机会，共同推动构建更清洁、更可持续的能源未来。

“面对中欧能源快速转型的新形势，双方在研究能源供给侧的同时，需不断挖掘消费侧潜力，在探讨技术创新的基础上，要关注政策机制建设，构建能源供给与能源消费双向发力、科技创新与政策机制共同支撑的能源转型新局面。”电力规划设计总院党委书记、总经理胡明表示，下一步，将畅通政行企、沟通产学研，在以往合作的基础上，加强政策机制、电力市场、绿能绿电国际互认等方面交流，搭建技术产业交流的高效平台，产出更多务实合作成果。

中国能源建设集团副总经理吴云表示，技术创新是引领全球能源转型发展的原动力。建议中欧双方进一步凝聚创新合作共识，推动前瞻领域联合研发，发挥平台作用，拓展企业间合作机会，实现中欧能源全方位、宽领域、多层次创新合作。

(责编：杨曦、吕骞)

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