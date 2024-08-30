人民网记者 黄盛

双万兆、商业航天、类人机器人、氢能储能、元宇宙……将于9月12日—16日在北京国家会议中心和首钢园区举办的2024年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”），目前已经公布了120场论坛会议活动信息。从已公布的活动信息看，新质生产力、开放合作、交易功能、便捷参会等，将成为本届服贸会突出亮点。

突出新质生产力，打造“新而专”的展览展示。本届服贸会高水平设计成就展，将聚焦开放创新融合，集中展示我国服务贸易数字化、智能化、绿色化发展最新成果，以及京津冀等区域合作最新成就。主宾省四川和海南将围绕优势产业领域展示航天卫星、信息技术、中医药等发展新成果以及自贸区发展新政策。主题专区和专题展将突出展示新质生产力以及与现代服务业、高端制造业、现代农业融合发展的新模式、新业态等，覆盖AI和元宇宙技术、卫星互联网、大数据和算力、金融科技、数字文旅、智慧教育、智能体育、智能建造、节能降碳技术等“专精特新”内容。

突出开放合作，打造国际公共交流平台。本届服贸会期间，将继续举办全球服务贸易峰会，向全球传递中国坚定不移扩大开放的决心。广泛邀请境外国家地区、国际组织、知名企业机构设展办会，加强服务贸易政策、标准、规则等方面的交流研讨。法国将担任2024年服贸会主宾国。今年服贸会上，法国将围绕中法建交60周年设置国家馆，并围绕时尚产业、体育、医疗、投资等主题举办系列活动，推动深化两国合作。

突出交易功能，打造洽商合作平台。本届服贸会更加注重高质量招展、吸引境内外采购商参会采买、促进交易和招商引资。强化供需对接服务，继续组建中央和省区市交易团，扩大展商联合会成员规模，扩充采购商数据库，开展针对性邀请、精准化匹配、个性化服务。会前组织展客商参加服贸会常态化对接交流活动，会期推出“实而精”的洽谈推介活动，还将举办北京时装周、文体娱购一体化活动，组织投资北京招商引资活动，推出更加丰富的商务考察等配套活动，为展客商带来全新的消费、旅游体验，力促展商变投资商，为经济发展注入新活力。

突出参展参会便利，增强参展参会获得感。本届服贸会升级改造首钢园场馆，功能设施布局更高效集约，道路交通、景观、卫生间等配套设施进一步提升。优化完善服贸会数字平台功能，更加强化交易洽谈场景，开发客商线下约见、个人活动推荐、日程日历等新功能，提高智能推荐展台、展品等的精准性。票证管理更加高效，打通证件注册系统与审核、制证系统数据接口，新增电子证件，提高证件制发效率，提升参展参会体验感。

本届服贸会还将举办绿色新质生产力产业合作推介会、新质国货全球消费市场发展论坛、世界前沿科技大会、服务贸易产业新生态投融资高峰论坛、“全链条支持创新药发展”智库研讨会、跨越山海·璀璨中国2024外交使节GALA PARTY、起源之地和机遇之地——埃塞俄比亚、挪中经贸合作交流会、博茨瓦纳投资与贸易论坛、澳大利亚教育研讨会、中瑞加速绿色转型论坛、丝路运河哈中绿色发展国际金桥合作论坛、中国—上合组织应急医学国际论坛等，深化实体经济创新发展和服务贸易国际交流合作。

此外，北京市国际服务贸易事务中心副主任周玲表示，今年服贸会加大了境内外推介和招商招展力度，邀请更多世界500强、专精特新和独角兽企业参展参会。72个国家和国际组织已确定以国家政府或总部名义设展办会，其中12个国家和国际组织首次独立设展。

(责编：杨曦、吕骞)

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