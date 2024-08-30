人民网记者 李栋

当前，我国秋粮作物进入产量形成关键期。农业农村部最新农情调度显示，今年我国秋粮面积稳中有增，目前长势总体正常。

秋粮是全年粮食生产的大头，约占全年粮食总产量的四分之三。今年入夏以来，南方地区发生多轮强降雨，黄淮海部分地区夏播期干旱，近期河南、湖南、辽宁等省部分地区遭受较重洪涝灾害，给局部地区秋粮生产带来一定影响，但从全国面上看，秋粮苗情长势总体正常。

在山东，6600多万亩秋粮虽然经历前期干旱及旱涝急转，但由于田管及时到位，目前长势整体良好。

在河南，今年秋粮面积稳定在7600万亩以上。多地采用宽窄行密植+滴灌的种植方法，既保证了玉米喜欢通风透光的天性，又提高了玉米的水肥供给。

在黑龙江，今年秋粮面积稳定在2.18亿亩以上。孢子捕捉仪和植保巡田机搭建起的“空地结合”立体监测网络，让秋粮作物植保作业更加精准、高效。

从全国层面看，为保障秋粮丰收，财政部下达中央财政农业生产防灾救灾资金20.37亿元，支持河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃等地实施秋粮作物“一喷多促”。其中，下达内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等4省（自治区）8.76亿元，占总规模的43%。

保障秋粮丰产，要把病虫害统防统治关口前移。在农业农村部种植业管理司召开的秋粮病虫害防控暨统防统治与绿色防控融合推进会上，相关负责人表示，8月—9月是秋粮病虫害发生和防控关键时期，各地要确保不因监测预警不及时错失最佳防控时机，确保不因防控措施落实不到位导致病虫大面积成灾危害。

“要发挥中央财政资金、项目作用，紧盯秋粮重大病虫害发生新形势和成灾新风险，切实细化实化综合防控措施，确保将病虫害危害损失控制在5%以内。”该负责人说。

2024年我国夏粮实现增产、早稻保持稳定，为全年粮食丰收奠定了良好基础，为增强经济持续回升向好态势、推动高质量发展提供了坚实支撑。

目前，距离秋粮丰收还有一个月左右时间，夺取丰收还有可能要闯过高温、秋汛、早霜等多个关口，要始终紧绷粮食防灾减灾这根弦，丝毫松懈不得。

“秋粮作物已陆续进入抽穗灌浆产量形成的关键期，当前主产区大部气温偏高、降水多、土壤底墒充足表墒好，作物长势正常群体足，夺取丰收有基础有条件。”农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟说。

(责编：杨曦、吕骞)

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