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中国人民银行从一级交易商买入4000亿特别国债

2024年08月30日09:13 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者黄盛）中国人民银行8月29日公告表示，当日人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债，其中“24续作特别国债01”买入3000亿元，“24续作特别国债02”买入1000亿元。期限分别为10年、15年，价格均为100元。

同日财政部公告表示，完成4000亿元特别国债的发行。第一期、第二期期限分别为10年、15年，发行面值分别为3000亿元、1000亿元，票面利率分别为2.17%、2.25%。两期国债在全国银行间债券市场面向境内有关银行定向发行。

“对于2024年8月29日到期的4000亿元特别国债，财政部延续以前年度做法，继续采取滚动发行的方式，向有关银行等额定向发行2024年到期续作特别国债，所筹资金用于偿还当月到期本金。中国人民银行以数量招标方式买入该笔国债，符合此前惯例。”中信证券首席经济学家明明认为。

中国民生银行首席经济学家温彬对记者表示，中国人民银行通过在公开市场操作中从一级交易商处购买国债，实现了向市场注入流动性的目标，这一操作在效果上类似于降低存款准备金率。此外，中国人民银行此举还旨在抑制债券价格的非理性上涨，从而维护市场稳定。

多位业内人士认为，2022年12月，2007年特别国债中有7500亿元到期。在财政部公布2022年特别国债发行结果后，中国人民银行也随即在官网表示，2022年12月12日，人民银行以数量招标方式进行了公开市场业务现券买断交易，从公开市场一级交易商买入7500亿元特别国债。8月29日发行的特别国债是对到期特别国债的续作，且依旧使用“财政向银行发行，央行向银行购买”的模式，因此不会对金融市场和流动性产生影响。

东方金诚研究发展部王青向记者表示，本次中国人民银行买入4000亿特别国债，属于中国人民银行针对此前定向发行的特别国债续发的例行操作，与中国人民银行扩充货币政策工具箱，在二级市场买卖国债，对中长期债券收益率实施调控的含义不同。

中泰证券固收行业负责人肖雨表示，中国人民银行的这一操作不会对金融市场和流动性产生影响，也不会影响中国人民银行持有的国债规模，但中国人民银行持有的国债期限发生变化，即现在持有了长期国债。

对于中国人民银行参与国债买卖，中国人民银行行长潘功胜6月19日在陆家嘴论坛上表示，近年来，随着我国金融市场快速发展，债券市场的规模和深度逐步提升，央行通过在二级市场买卖国债投放基础货币的条件逐渐成熟。人民银行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。

“应当看到，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。”潘功胜表示。

另据记者了解，8月28日，中国人民银行在官方网站公开市场业务中新增了“公开市场国债买卖业务公告”栏目。

(责编：杨曦、吕骞)
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