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2024年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动在重庆举行

2024年08月29日20:41 | 来源：人民网
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人民网重庆8月29日电 （欧阳易佳）8月29日，2024年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动在重庆市举行。活动宣传测绘法律法规，分享空间地理数据赋能经验，凝聚共建共享实景三维中国力量，推动测绘地理信息事业转型升级。

自然资源部党组成员、副部长刘国洪表示，一年来，自然资源部坚持把构建美丽中国数字化治理体系、建设绿色智慧的数字生态文明，作为测绘地理信息工作的重大实践要求和重大发展机遇，着力推动实景三维中国建设和应用，着力推动数字地图产品研发和推广，助力高质量发展，服务高水平保护，赋能高效能治理，支撑高品质生活。

重庆市委常委、统战部部长、市政府副市长商奎介绍，重庆市将围绕创新驱动、场景驱动、生态驱动，创新测绘地理信息服务模式，丰富测绘地理信息数据应用场景，培育测绘地理信息应用生态，在强化测绘地理信息数据要素供给上走出新路子。

主场活动公布了2024年实景三维数据赋能高质量发展创新应用典型案例入选名单，举行了全国卫星导航定位基准站一张网建成并提供服务发布仪式。

自然资源部国土测绘司、地理信息管理司分别介绍了实景三维建设和应用案例征集情况、智能网联汽车高精度地图应用试点工作进展。重庆市、青岛市、上海市、广东省自然资源部门作了交流发言。

活动现场进行了“传播地图文化 树立文化自信”主题分享，并启动了2024-2025学年全国版图知识竞赛（中小学组）。

(责编：罗知之、吕骞)
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