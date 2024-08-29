人民网北京8月29日电 （记者车柯蒙）报告显示，2023年，我国人均年饮用咖啡数16.74杯，中国咖啡产业规模达到2654亿元，咖啡相关商品进口额达78.1亿元。

今年，恰逢中巴建交50周年，巴西作为中国最重要的贸易伙伴之一，随着中国咖啡产业持续快速发展高品质咖啡正日益成为中巴咖啡贸易往来与文化交流的重要角色。巴西咖啡出口企业委员会发布的报告显示，2023年至2024年度，巴西对中国的咖啡豆出口量较2022年至2023年度增长186.1%，增幅排名第一。

近日，由瑞幸携手巴西驻华大使馆共同开启的瑞幸巴西咖啡文化节就以咖啡为媒，搭建中巴文化沟通桥梁，助力中巴咖啡产业合作迈上新台阶。

咖啡文化节正架起中巴经贸文化沟通桥梁。受访者供图

“巴西文化资源丰厚，文化节有助于中国消费者更多地了解咖啡豆的原产地及其独特性。”巴西驻华大使高望表示，咖啡已成为中巴贸易的重要纽带，期待咖啡文化节圆满落地，成为展示巴西咖啡文化和产品的全新窗口，为中巴两国咖啡产业合作贡献力量。

“中国咖啡的前景无比广阔，所以瑞幸要跟巴西这样的世界上最优质的，也是产能最大的产区和国家进行密切合作。将巴西高品质咖啡和独具魅力的咖啡文化带给更多的中国消费者，是我们共同的愿望。”瑞幸咖啡联合创始人、董事长兼首席执行官郭谨一表示，在中巴建交50周年之际，希望通过举办巴西咖啡文化节，以多种形式的咖啡文化交流互动，进一步深化中巴两国咖啡与文化的互鉴共赏。

青岛作为中国沿海重要的经济中心城市及国际性港口城市，是未来汇集全球高品质咖啡的前沿阵地之一。

为进一步深化高品质垂直供应链建设，8月29日，瑞幸咖啡创新生产中心在青岛正式动工，此次开工的创新生产中心位于青岛市城阳区，将配备全球领先的智能化设备，实现从生豆处理、咖啡豆烘焙、包装到仓储物流全流程自动化生产。据悉，该创新生产中心总投资约30亿人民币，预计年烘焙产能5.5万吨，建成后，该创新生产中心将与该品牌在福建、江苏的两大烘焙基地共同形成年产能超10万吨的烘焙供应网络，支撑服务全国超过20000家门店，进一步优化高品质咖啡垂直供应链的整合。

“我们希望以巴西咖啡文化节为起点，助力搭建中巴文化沟通的桥梁，推动两国咖啡产业合作迈上新台阶。”郭谨一表示，下一步，品牌将携手巴西驻华大使馆，开展一系列主题活动，包括在青岛基地、江苏基地建立巴西咖啡博物馆；打造巴西咖啡主题门店；邀请巴西咖啡杯测冠军开展咖啡品鉴沙龙活动等，进一步增进中国消费者对巴西咖啡的认知和喜爱。同时，将深入原产地，推动建立瑞幸咖啡巴西办公室与巴西种植者扶持中心，在加深贸易往来的同时，努力惠及原产地发展、提升咖农福祉。

业界认为，瑞幸巴西咖啡文化节等活动在促进中巴贸易往来的同时，进一步满足中国咖啡市场的多样化需求，为中国咖啡产业发展提供新样本。

(责编：罗知之、吕骞)

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