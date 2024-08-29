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市场监管总局：全国已部署推进628个质量强链项目

2024年08月29日19:44 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，目前，全国已部署推进628个质量强链项目1564家链主企业11万家链员企业2251家赋能机构共同参与。

27日，全国质量强链经验交流现场推进会在广州召开。

会议指出，自去年底中央经济工作会议提出“加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平”以来，市场监管总局会同国家发展改革委、科技部、农业农村部、商务部迅速出台《关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升的指导意见》，部署开展质量强链工作，取得阶段性成效。

据介绍，国家层面，启动实施质量强链十大标志性项目，聚焦集成电路、人工智能、量子信息、新能源汽车等重点产业链的质量提升需求，部署实施146项攻关任务，推动加快研制一批国家标准、计量技术规范、计量标准装置，形成一批亟需的检验检测方法，建立一批质量评价认证制度。截至目前，已突破一批制约产业链供应链质量瓶颈，如集成电路项目成功研制22nm线宽国家一级标准物质；量子信息项目4.2K温度计量装置进入降温实验阶段；电动汽车超充项目建立充电桩远程计量系统和数据库，接入充电桩13.5万台、超充桩500台，线上线下电能计量测量结果一致性超过90%。

地方层面，各地积极响应、迅速行动，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团部署推进628个质量强链项目，1564家链主企业、11万家链员企业、2251家赋能机构共同参与，组建质量技术创新联合体578个，聚焦制约产业链高质量发展的堵点卡点，绘制质量问题清单6123份，实施重点攻关项目2284个，解决质量问题5666个。截至目前，质量提质增效效果初显，如河北钒钛新材料产业链首次实现钢管逐支追踪、质量自动判定和预测等功能，直接人工成本降低50%。福建攻克新型显示产业关键技术难题，节约质量成本超3亿元。

市场监管总局党组书记、局长罗文表示，质量强链是贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，加强质量支撑和标准引领，服务建设现代化产业体系、发展新质生产力、推动高质量发展的重要举措。市场监管部门将以高度的政治自觉和强烈的责任担当，凝心聚力、奋发进取，全力推动质量强链落地见效，为推进中国式现代化贡献更多质量力量。

(责编：罗知之、吕骞)
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