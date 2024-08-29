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黄瑜胜：守住品质“底线” 创新消费“路线”

2024年08月29日15:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （欧阳易佳）近日，人民网举办以“凝心聚力 向‘新’而行”为主题的“2024企业家大会”。数百位来自政产学研领域的嘉宾参会，共话创新发展、产业升级。

“大会汇聚了来自各行各业的企业家，他们是社会发展的引擎，共同塑造着追求卓越、引领潮流的新时代形象。”会议期间，芙丝中国总裁黄瑜胜在接受人民网记者采访中表示。

“2024企业家大会”主论坛现场。人民网 欧阳易佳摄

“2024企业家大会”主论坛现场。人民网 欧阳易佳摄

社会在高质量发展的道路上阔步前进，企业在新质生产力的转型中提质升级。黄瑜胜表示，在当今竞争激烈的商业世界中，企业家们以其卓越的领导力、创新精神和坚韧不拔的毅力，成为推动经济发展和社会进步的重要力量。从对品质的极致追求到创新精神，从坚韧不拔的毅力到强烈的社会责任感，为推动经济发展和社会进步做出更多更实的贡献。

面对企业经营，促进服务消费扩容升级，黄瑜胜指出，“高品质产品体验必将成为主流，更多时尚品牌开始着力丰富消费场景的打造，丰富产品内容、口味、包装等，多元化满足消费者的需求。”

守好品质“底线”，创新消费“路线”。“在市场化过程中，渠道数字化也非常关键，许多年轻消费者选择在线购物和使用社交媒体来了解和购买产品，因此要加强数字场景的渠道与消费者互动，提供更加个性化和定制化的服务。”黄瑜胜说。

好产品要卖出好“策略”，谈及销售方式。黄瑜胜说，随着人民对美好生活的要求不断提升，要深刻洞察人们对健康和个性化生活方式的追求。通过举办各种活动，提升品牌的知名度和影响力，人民网首届企业家大会专家和企业家分享的创新营销方式，为企业家们提供了借鉴和启示。

(责编：罗知之、吕骞)
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