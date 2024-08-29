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从天边到身边 “北斗+”以“新”赋能产业加速升级

欧阳易佳
2024年08月29日15:02 | 来源：人民网
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北斗智通卡，可实现远程精准定位、通话及轨迹追踪，既促进家校沟通，又助力学校规范管理；高精度地质灾害监测系统，应用于地质灾害等领域监测，提供灾害预警预报；北斗赋能公车改革，针对各级政府深化公车制度改革、创新公车管理模式的改革需求，降低用车成本，让用车合规、节约、便捷、透明……随着测绘地理信息事业转型升级，“北斗+”织就高精定位的“天罗地网”，让生活更“智慧”，产业更“高端”。

日前，自然资源部组织新闻媒体前往山东潍坊实地采访，走进坊子区凤凰地理信息小镇，琳琅满目的高科技产品让人目不暇接。这座小镇，不仅是产业园的载体，更是地理信息企业聚集的宝地。

“我们抢抓数字经济历史性机遇，以集群化、园区化、项目化思路，大力开展政企联动精准招引。”潍坊市自然资源和规划局党组成员、副局长崔玉波介绍，小镇就是测绘地理信息产业基地打造的重点项目，通过充分利用北斗技术的横向渗透性和应用广泛性，不断拓展产业链，形成了优势互补、协同共享、差异化发展、开放的北斗产业生态。

北斗产业是继移动通信、移动互联网之后又一发展迅速的战略性新兴产业，是数字经济的重要组成部分。传统产业“+北斗”，通过利用北斗系统提供的精准时间和空间，大幅提升智能化和数字化水平，成为共享经济和国家双碳战略实现的重要保障性技术之一。

山东北斗院物联科技有限公司董事长王庆海说，“北斗的深度推广关键在于开拓新的应用场景，北斗与5G相融合的通导一体化技术、与多传感器融合的智能导航技术，对高新技术企业特别是数字科技企业辐射带动能力强，纵向可发展航天航空、集成电路产业，横向赋能新基建、智能制造、共享经济和人工智能等产业，具备很强的产业带动作用。”

基于“北斗+”的潍柴雷沃智能农机。人民网 欧阳易佳摄

基于“北斗+”的潍柴雷沃智能农机。人民网 欧阳易佳摄

眼下正值秋收季，配备了“北斗+”的智能农机让机手“大显身手”。

“过去，不管是进行收割还是播种作业，农机要‘走’直线，需要50米间隔的标杆引导，还对机手的熟练程度要求高。”潍柴雷沃拖拉机研究院智能驾驶首席工程师王辉说，“现在有了北斗卫星导航定位，只需要打点就能直线导航作业，24小时抢抓农时，省心又省力。”

“北斗+”为农业插上智慧的翅膀。当前，潍柴雷沃以智能驾驶技术为核心，结合北斗卫星定位技术和遥感技术，研发出“农机+作物+土壤+环境”智慧农业管理平台，实现农机、作物、土壤和环境的集成应用，建设智慧农场近30家，配置全程化智能农机、全场景农业物联网设备以及空天地一体化数据平台。

崔玉波表示，下一步，将持续深化北斗技术的创新应用，推动北斗技术与5G、人工智能、大数据等新一代信息技术的深度融合，打造更多创新应用场景。

(责编：罗知之、吕骞)
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