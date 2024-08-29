人民网记者 孙阳

政务工作会前文件一键分发、切换、删除，会中文件实时同屏实时更新，“无纸化”正走向办公全流程；银行职员仅需一套设备，即可走出网点开展业务，打通金融移动服务“最后一公里”；矿工下矿作业，智能穿戴设备实时监测人体关键数据，及时评估生命健康状况……

如今，数智化技术广泛应用带来的产业创新，正成为培育和发展新质生产力的强劲动能。在此过程中，数据作为新型生产要素，正加速融入生产、流通、服务、管理等各个环节，更趋看得见、摸得着。

2024中国国际大数据产业博览会（以下简称数博会）上，推动数字技术创新、数据成果共享以及跨领域开放合作，成为各界共识。数博会期间，在“华为擎云中国行”——数博会专场论坛上，来自政府、媒体、企业等多方代表，围绕区域数据产业发展、用好用足数据要素、数智化赋能千行百业等议题，进行了深入分享与交流。

挖掘要素价值 让数据成为“关键变量”

去年以来，我国数字经济规模持续壮大。2023年，数字经济核心产业增加值估计超过12万亿元，占GDP比重10%左右。而作为8个国家算力枢纽节点之一以及10个国家数据中心集群之一，如今的贵州，已然成为全国数据和智算的高地。

“近年来，贵州抢抓‘东数西算’战略机遇，加快推进数字经济和实体经济、服务经济深度融合，持续构建现代物流体系、深入开展电子商务发展‘十百千万’工程、加快打造面向全国的算力保障基地……通过系列举措，利用大数据推动产业数字化、贸易数字化发展，积极探索‘大数据+服务贸易’融合发展新模式、新业态、新路径，推动数字技术、数字服务、数字应用、数字贸易在贵州‘遍地开花’。”贵州省商务厅副厅长令狐绍辉在论坛上表示，贵州通过“数字”赋能助推服务贸易新发展，为数字服务贸易提供了可参考、可复制的“贵州方案”。

贵州省商务厅副厅长令狐绍辉在论坛上解析“把握数字化发展机遇，因地制宜发展新质生产力”。受访者供图

在贵州产品、贵州服务走向世界的同时，苹果、高通、微软以及华为、阿里巴巴、腾讯、百度等企业纷至沓来，华为、腾讯以及中国电信、中国移动、中国联通等企业也将数据中心落户贵州。这里，已经成为国内外领军数字企业竞相投资的热土。

推动数字经济高质量发展，进一步挖掘数据要素价值，需要社会各方协同赋能。

论坛期间，人民网党委委员、副总编辑孙海峰表示，在数字时代，确保数字经济安全、快速、可持续发展，主流价值稳定树立和茁壮生长的意义更加凸显；链条上下、产业内外，跨领域跨地域跨部门，惟有握指成拳，采长补短，聚为合力，才能遇强更强，众行致远；在全球人工智能和数字经济一日千里的时代，科技创新永无止境。

助力“数实融合” 让大数据有“端”可依

大数据时代，带来了办公通话、资料传输、行政审批的在线化转变，在为员工提升移动通信便捷性的同时，又能有效防范通话窃听、信息丢失、数据泄露安全问题，成为行业发展的方向。

如今，依托数智终端提供的解决方案，政府、企业在办公中可以实现会议全流程数字化管理、日常会议快速筹办、涉密文件会前定向分发，不仅高效，还能避免纸质文件潜在的泄密问题；会后涉密文件一键销毁，快速进入下一场会议筹办阶段，有效保障信息安全，提升办会效率，让大数据在企业办公中发挥更真实的价值。

近年来，我国数据要素市场化改革步伐进一步加快，数字经济规模持续壮大，数字技术应用场景也不断拓展。

面对数字化转型“不敢转”“不会转”的现实难题，商用终端作为数据要素的重要载体，正让大数据有“端”可依，助力“数实融合”的实现。

华为终端BG平板与PC产品线总裁朱懂东介绍华为擎云成立以来的“成绩单”。受访者供图

2023年3月，华为发布全场景商用终端产品及解决方案品牌“华为擎云”。通过开放多项系统底层能力，与合作伙伴联合开发、集成验证，目前，华为擎云围绕智慧政务、智慧教育、智慧能源、智慧金融4大行业，已孵化30+子场景化方案。

核心技术自主研发，是数智化时代企业突出重围的底层支撑。

依托最新的星闪技术，实现超低延迟、超稳定连接、更快传输能力，以及更好的设备交互体验；通过创新性的石墨烯金属导热技术和第二代鲨鱼鳍风扇，整体散热效率得到大幅提升；自研至轻至强架构，使得整机堆叠密度提升、主板重量减少，从而更好地释放性能……华为终端BG平板与PC产品线总裁朱懂东在论坛上晒出了华为擎云成立以来的“成绩单”，而以技术能力提升产业竞争力和客户满意度，则成为其中的关键词。

论坛期间，“华为擎云中国行”活动正式启动。受访者供图

当前，以数智技术赋能千行百业，加速助力数字化转型成为时代课题。论坛期间，华为终端商用首发“华为擎云中国行”活动，朱懂东表示，希望与千行百业客户携手共创新质生产力，进一步助力实现企业业务数智化增长。

数博会期间，华为擎云技术能力受到多方关注。受访者供图

(责编：杨曦、吕骞)

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