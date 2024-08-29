人民网北京8月29日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，自暑运启动以来（7月1日至8月25日），全国铁路累计发送旅客8.02亿人次，同比增长6.2%，日均发送旅客1433万人次。

今年暑期学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛，铁路客流保持高位运行。暑运来临前，北京动车段就集中对动车组进行全面整修，确保配属的动车组全部具备上线条件，为暑运提供充足运力支持。

北京动车段是京津冀最大的高速动车组配属基地，承担京沪、京广、京张、京哈高铁和京雄城际铁路、石太客专等线路的动车组一级、二级检修以及乘务运用任务，担当动车组运行通达全国27个省区市。

“暑运以来，北京动车段日均完成京沪高铁动车组一级检修21列。”复兴号动车组的地勤机械师王勇介绍，像他这样的业务骨干在动车组“4S”店里还有很多，他们精益求精地守护着一列列复兴号动车组安全正点出库。

“每天上线运营的复兴号动车组都要进行检修，零部件损耗或坏掉，就要及时更换。”王勇结合多年动车组检修经验，带头汇总分析疑难故障，按照各个车型分门别类地整理典型案例，为更多地勤机械师安全开展动车组精检细修提供指导依据。

他表示，每次复兴号动车组上新，北京动车段都会邀请厂家的技术人员进行专题授课，确保所有检修人员全面了解掌握动车组设计方面的新变化、新技术。

(责编：王连香、吕骞)

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