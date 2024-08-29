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农业农村部：把高标准农田建设成利民、富民、得民心的工程

2024年08月29日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京8月29日电 （记者李栋）农业农村部近日启动高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治行动。聚焦2019年以来的高标准农田建设项目，重点摸查田间水利设施工程质量、资金拨付使用、工程设施管护等方面的问题。边查边改、立行立改，牢牢守住农田建设工程质量生命线。

在28日召开的全国农田建设现场会上，农业农村部党组书记韩俊表示，要认真开展高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治行动，全力提升工程质量，守护好、建设好耕地这个命根子，为确保国家粮食安全和农业强国建设打牢基础。

高标准农田建设事关国家粮食安全，也关系到农民群众切身利益，既是民生工程，也是民心工程。截至去年年底，全国已累计建成超10亿亩高标准农田，建成各类田间灌排渠道1000多万公里、小型农田水利设施2700多万处，农田抗灾减灾能力明显提升，实现了大灾少减产、小灾能稳产、无灾多增产，为全国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上提供了重要支撑。

工程质量是高标准农田建设的生命线。会议强调，要以解决问题为导向，通过开展高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治行动，采取“长牙齿”的措施，推动解决各类存量问题，坚决遏制增量问题发生。

要组织专业力量下田块、到现场，把问题彻底查清，逐一建立台账，层层压实责任，限期整改到位。

要建立健全质量监管长效机制，常态化开展工程质量抽检，强化项目招投标和施工、监理管理，加强投入保障和资金监管。

要完善高标准农田建设、验收、管护机制，抓住规划设计这个源头，因地制宜确定高标准农田建设标准，指导各地制定细化本地区建设方案，进一步完善验收制度、工作流程和技术标准，严把验收关口。

要在高标准农田建设前期阶段，同步谋划管护机制，多渠道筹措管护资金，创新管护做法，积极鼓励农民群众、新型农业经营主体等参与建设和管护工作。

同时，要加快建立农田建设工程质量监督检验体系，强化人员调配和经费保障，完善群众参与监督机制。

会议要求，要统筹推进农田建设年度重点任务，着力抓好高标准农田建设年度任务落实，加快推进第三次全国土壤普查，完善补充耕地质量验收机制，抓好黑土地保护工程、盐碱耕地改造提升试点、酸化耕地治理，推动实施耕地有机质提升行动。要维护好农民利益，尊重农民意愿，不能把土地流转作为高标准农田建设的前提，要把握好工作时度效，真正把高标准农田建设成利民、富民、得民心的工程。

(责编：杨曦、吕骞)
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