本报记者 郑洋洋

应县木塔吸引众多游客参观。

山西省朔州市委宣传部供图

游客在永济市鹳雀楼景区游玩。

金玉敏摄（人民视觉）

游客在晋城市玉皇庙参观。

张全军摄（人民视觉）

临汾市隰县小西天景区。

亚 明摄（人民视觉）

8月20日，中国3A（高成本、高体量、高质量）单机游戏《黑神话：悟空》全球同步上线，在全球知名游戏平台同时在线人数最高超220万，该纪录在平台排名全球第二。此前，该市场主要为国外游戏公司占据。

同时，相关话题登上社交平台热搜榜单。由于游戏众多场景取景于山西，“山西旅游”等多个词条冲上网络热搜。山西省文化和旅游厅官方账号发布的多条“跟着游戏游古建”视频，引发众多关注。

“太漂亮了！”在山西晋城玉皇庙景区，最近迎来了许多专程赶来的游客，望着栩栩如生的元代彩色雕塑，发出阵阵惊叹。他们不少都是跟着热门游戏《黑神话：悟空》，来实地打卡游戏中的名场景。

实际上，这场虚拟与现实的“双向奔赴”早在2022年就已开始。

从几年前游戏宣传片首发，山西省文化和旅游厅就与游戏创作方对接，关于如何结合游戏精美场景更好宣传山西文旅达成意向。目前，不止于对热点的跟随，山西正在全力接住这波文旅产业的巨大流量，通过服务、业态各方面的创新，努力让“悟空效应”变成长效流量。

在《黑神话：悟空》中，取景于玉皇庙雕塑的场景一出现，就吸引不少游戏玩家关注。每一尊彩塑都独具特色：有的威武雄壮，有的温婉动人，有的神秘莫测。游戏中尤为显眼的一尊雕塑，取景于玉皇庙的“亢金龙”，头发冲天飞起，面部圆润丰满，怒目而视，紧咬牙关，服饰与神态刻画得极为细腻。

来自广东的小学美术教师黎润航，一踏入玉皇庙的大门便被震撼。“因为《黑神话：悟空》，我才关注到晋城玉皇庙，趁暑假特意赶来一看。果然名不虚传！让我对传统文化有了新的认识。”黎润航说，回去后打算向孩子们推出专题课程，让他们深入了解底蕴深厚的中华优秀传统文化。

“游戏公开测试和宣发带来的流量已经开始显现。今年暑期，晋城玉皇庙景区游客数量创历史新高，半年内游客超过5万人次，有约40%的游客是通过游戏知道景区的。”玉皇庙彩塑壁画博物馆馆长尹振兴说。

“《黑神话：悟空》以《西游记》为背景设定，山西凭借其丰富的历史文化古迹，在众多地区中脱颖而出，成为目前游戏中出镜率最高的省份。”山西省文化和旅游厅宣传推广处处长张晴介绍，该游戏在国内有36个取景地，其中27个来自山西。游戏中大量场景，包括古刹、古塔、牌楼、石窟、石刻、雕塑，绝大部分都是主创人员从山西古建实景复刻或由动画师建模而来，十分生动逼真。

“可以说，玩游戏的过程也是领略山西古建艺术和中华优秀传统文化的过程。”张晴介绍，山西现有不可移动文物达53875处，其中古建筑就有28027处；全国重点文物保护单位531处。其中元代及元以前木构古建筑500余处。

“现在就想去山西旅游了！”

“去山西看古建！”

…………

游戏的热度，让许多玩家对山西的历史文化与古建筑产生了向往之情，还有网友建议“把这些景点做成一条旅游专线”。

张晴介绍，在线旅游平台数据显示，游戏上线当天，山西旅游热度迅速攀升，其中玉皇庙、崇福寺、小西天、铁佛寺、双林寺、应县木塔、鹳雀楼等游戏取景地热度纷纷飙升，网友“跟着悟空游山西”的意愿很强烈。

对于网友们的呼吁，山西省文化和旅游厅也已经计划出台一系列带动旅游发展的措施。

8月22日，2024数字文旅品牌创新大会将在太原举办。开幕式上，“跟着悟空游山西”活动将正式启动。山西将发布“跟着悟空游山西”线路及周边文创和活动，还会邀请网络博主线下探索打卡山西，邀请游客参与内容创作赢取免费文创衍生产品。

同时，山西省文化和旅游厅出台鼓励政策，对文化类、访古类、旅行类、游戏类博主，欢迎创作《黑神话：悟空》与山西古建相关内容，符合要求的可以享受有关部门的奖励支持。

“近几年，山西文旅一直在聚力新媒体营销，找准流量密码，推出‘重走梁林路’等图文、视频专题营销，山西好风光受到越来越多网友关注。”山西省文化和旅游厅主要负责人说，山西将进一步做强旅游经济，提升市场和消费活力，提升保障能力，优化软硬件服务配套，打响“旅游满意在山西”品牌。

本期统筹：吕钟正 石子萱

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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