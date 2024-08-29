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我国网民规模近11亿人 互联网普及率达78.0%

2024年08月29日09:49 | 来源：人民网
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制图：申佳平

制图：申佳平

人民网北京8月29日电 （方经纶）8月29日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在2024中国国际大数据产业博览会“智能经济创新发展”交流活动上发布第54次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2024年6月，我国网民规模近11亿人（10.9967亿人），较2023年12月增长742万人，互联网普及率达78.0%。

《报告》显示，上半年，我国互联网行业保持良好发展势头，互联网基础资源夯实发展根基，数字消费激发内需潜力，数字应用释放创新活力，更多人群接入互联网，共享数字时代的便捷和红利。

互联网基础资源持续丰富 基石作用日益凸显

《报告》显示，上半年域名、IP地址等互联网基础资源不断丰富，为互联网行业运行和蓬勃发展提供坚实支撑。

一是IPv6规模部署和应用持续推进。截至6月，IPv6地址数量为69080块/32，较2023年12月增长1.5%；截至5月，IPv6活跃用户数达7.94亿，移动网络IPv6流量占比达64.56%，主要商业网站及移动互联网应用IPv6支持率达到90%。

二是国家顶级域名保有量连续十年位居全球第一。截至6月，我国域名总数为3187万个，其中国家顶级域名“.CN”数量为1956万个，占域名总数的61.4%，连续十年位居全球第一。

青少年和“银发族”成新增主力 短视频“拉新”能力最强

《报告》显示，上半年我国数字信息基础设施持续稳固，数字惠民利民服务广泛开展，有力推动网民规模增长。

一是青少年和“银发族”是新增网民重要来源。随着数字适老化服务的不断完善和网络应用的加速普及，多措并举推动更多人民不断“触网”。数据显示，我国新增网民742万人，以10-19岁青少年和“银发族”为主。其中，青少年占新增网民的49.0%，50-59岁、60岁及以上群体分别占新增网民的15.2%和20.8%。

二是短视频成为新增网民“触网”重要应用。在新增网民中，娱乐社交需求最能激发网民上网，在该群体首次使用的互联网应用中，短视频应用占比达37.3%。此外，即时通信也显示出一定“拉新”能力，占新增网民首次使用互联网应用的12.6%。

以旧换新释放内需潜力 在线服务消费日益普及

《报告》显示，上半年以旧换新消费、在线服务消费成为消费亮点。

一是线上以旧换新活动火热。上半年，电商平台积极配合“以旧换新”政策，通过加大补贴、简化流程、完善物流等方式助力政策落地，促进消费转化和消费升级。数据显示，最近半年参与“以旧换新”消费活动的网民中，68.8%的用户选择线上参与。其中手机数码、洗衣机等传统大家电“以旧换新”消费比例最高，分别占相关消费用户的28.8%和23.7%。

二是在线生活服务消费日益普及。随着在线服务场景的日益丰富，越来越多的用户通过在线方式享受生活服务便利。截至6月，在网上购买过外卖、到店餐饮、电影及休闲娱乐等在线服务的用户，分别占网民的50.3%、20.7%和17.3%。

移动支付日益便利化 “老”“外”尽享支付新体验

《报告》显示，上半年随着支付便利性系列举措的深入实施，移动支付便利化程度不断提升。

一是老年群体移动支付服务不断完善。移动支付产业各方积极推进适老化升级，通过简化流程、增加语言播报等方式提升老年群体移动支付服务体验，推动老年群体移动支付普及。截至6月，我国60岁以上网民网络支付的使用率已达75.4%。

二是外籍来华人员移动支付日益便利。针对外籍来华人员的“外包内用”和“外卡内绑”等移动支付创新服务，持续优化外籍来华人员支付便利。上半年，超500万入境人员使用移动支付，同比增长4倍；交易9000多万笔，金额140多亿元，均同比增长7倍。

网络视频行业蓬勃发展 微短剧逐步走向规范

《报告》显示，上半年随着用户对优质内容需求的不断增长和行业环境的不断优化，网络视频行业呈现蓬勃发展势头。

一是微短剧行业合规化水平不断提升。随着行业引导政策陆续出台，微短剧创作生产走向规范化。《报告》显示，截至6月，微短剧用户占网民整体的52.4%。

二是短视频行业持续繁荣。随着短视频平台用户黏性不断提升，短视频电商业务稳步发展，商业化变现效率持续提高。截至6月，短视频用户占网民整体的95.5%。

三是长视频行业提质增效。行业提质趋势延续，其中《我的阿勒泰》《繁花》等长视频类剧集兼具热度与口碑，为用户带来了高质量的视听体验。截至6月，长视频用户占网民整体的65.2%。

(责编：申佳平、吕骞)
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