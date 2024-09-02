人民网北京9月2日电 （焦磊）近年来，国资央企布局结构持续优化，国有经济战略支撑作用有效发挥，高质量发展步伐不断加快。前不久发布的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出深化国资国企改革，并进行了“推进国有经济布局优化和结构调整”“推动国有资本和国有企业做强做优做大”等一系列系统部署。

如何更好地服务和支持国资国企改革全面深化？日前，在由中国财政学会国有资产治理研究专业委员会主办的“2024年国资管理与资本运营研讨会”上，中国财政学会副会长兼秘书长、中国财政科学研究院党委书记、院长刘尚希表示，作为国资治理领域的专业委员会，委员会要充分汇聚专家力量，深入开展重大基础理论问题研究，以理论创新推动制度规则创新与协同，为国资国企高质量发展奠定坚实基础。

当前，各地方围绕国资国企改革进行了一系列积极探索。安徽省财政厅党组成员、副厅长张丰在会上表示，安徽省财政厅在全国率先实现政府公物仓全省共用，有效提升了行政事业性国有资产管理效能。作为财政部确定的数据资产管理试点省份，出台全国首个省级数据资产管理制度，取得了一系列创新成果。安徽省将持续深化国资国企改革，加强财政资源统筹盘活，进一步推进数据资产管理试点，提升管理质效，为现代化美好安徽建设提供坚实支撑。

着眼国有资产法制建设，全国人大财经委法案室处长郝大为表示，全国人大常委会将企业国有资产法修改列入立法规划，全国人大财经委牵头启动了企业国有资产法修改工作。此次法律修改，将着眼于更加有效地解决国资国企改革发展中存在的突出问题，推动国有企业建立健全现代公司治理，完善中国特色现代企业制度，适应新形势对推动国有资本和国有企业做强做优做大的新要求，坚持科学立法、民主立法、依法立法，为依法深化国资国企改革，推动国有经济高质量发展提供有力法治保障。

此外，聚焦财政资源统筹和企业国有资产法修改涉及的重大理论和实践问题，多位专家认为，推进企业国有资产法修改，要站在国家治理的高度，着眼推进中国式现代化总体目标，着力推进财政资源统筹，把国资国企改革的理论创新和实践创新上升为法律规定。

(责编：方经纶、高雷)

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