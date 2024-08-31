人民网记者 乔业琼

在青海茶卡盐湖体验“邂逅盐雕”等特色项目、到贵州荔波小七孔打卡“透明船”、去甘肃“寻境敦煌”，以更多视角感受美丽中国……暑假期间，各地不断推出旅游、文娱等活动新产品、新业态、新模式，成为我国服务消费快速增长，潜力不断释放的一个缩影。

当前，服务消费已成为我国居民消费增长最快、热点最多、潜力最大的领域，市场规模持续扩大。国家统计局数据显示，1至7月份，服务零售额同比增长7.2%，增速高于同期商品零售额4.1个百分点。多位业内人士表示，暑期旅游、文娱等服务消费持续活跃，助力夏日经济新活力不断释放。

服务消费的核心在于提供优质的体验。针对暑期旅游旺季，各地积极推动消费场景的创新与融合，力求为游客带来更加丰富多元、高质量的服务体验。

结合当地资源，融合旅游和餐饮、文化等业态，创新出行服务体验，广东广州市推出“公交+”多元服务，将公共交通与广府饮食文化、城市观光巧妙结合，让游客在轻松愉悦的氛围中感受城市独特魅力；吉林开通龙井号民俗旅游专列，让乘客在领略沿途原始森林壮丽风光的同时，欣赏歌舞表演及民俗文化讲解等活动，实现自然与文化的生动融合。

推动夜间消费从传统单一夜市向多业态消费集聚区转变，湖南怀化市打造电影市集、辽宁沈阳市开展中医药文化夜市等，不仅点亮城市的夜空，提升城市形象和文化品位，还能够有效开拓夜间消费空间，促进相关服务产业融合发展。

值得一提的是，博物馆作为文化消费的重要载体，在暑期亲子游市场中亦亮点频现。依托裸眼3D、全息投影展示、VR虚拟现实等数字化技术，可以让观众在隋唐大运河文化博物馆“畅游”大运河沿线城市，在郑州博物馆“向历史招招手”，甚至带上自己的宠物猫到上海博物馆人民广场馆体验蒙太奇的猫神圣殿，从供给端为服务消费拓展了空间。

2024年是“消费促进年”，服务消费作为推动消费扩容升级的一个抓手，其重要性不言而喻。近日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障等6个方面提出20项重点任务，支持服务消费重点领域高质量发展。

围绕丰富暑期消费场景、激发消费内生动能，北京大学经济学院教授苏剑建议，继续增加互动性强、富有文化性科技感等高品质服务供给，并通过多方联动、跨界合作、整合资源的方式，满足消费者日益多样化需求，从而有效提升整体服务消费体验，培育服务消费新增长点，为经济高质量发展提供有力支撑。

服务消费的无形性、同步性等特点，意味着其对消费场景、消费体验有更高要求。目前，商务部已会同相关部门建立了促进服务消费发展工作协调机制。商务部部长助理唐文弘在8月9日召开的国新办发布会上表示，将持续发挥机制作用，协调推进服务消费发展政策措施的研究制定和组织实施，研究解决制约服务消费发展的难点堵点，共同促进服务消费高质量发展。（实习生廖奇娟对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、吕骞)

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