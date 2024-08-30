人民网北京8月30日电 （记者罗知之）8月29日至30日，社会力量助力乡村振兴工作推进会在贵州省织金县召开。会议总结交流社会力量助力乡村振兴经验做法，研究部署下一步重点工作。

会议指出，社会力量帮扶是巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴的重要举措。衔接过渡期以来，各级农业农村部门、民政部门和工商联系统密切合作，积极动员引导广大民营企业、社会组织投身乡村振兴，各项工作推进有序，取得积极成效，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供了有力支持。

会议要求，各级农业农村部门要扎实推进社会力量助力乡村振兴工作深入开展。要提高站位，进一步增强紧迫感责任感，积极主动推进社会力量帮扶工作落地落实。要强化力度，在做好面上动员引导工作的同时，聚焦160个国家乡村振兴重点帮扶县，深入开展“万企兴万村”行动倾斜支持重点帮扶县专项工作和社会组织助力乡村振兴专项行动。要创新抓手，注重搭建对接平台，打造帮扶工作品牌，积极动员新兴力量参与帮扶。要加强对接，优化指导服务，加强规范管理，强化总结宣传，动员力量有序参与乡村振兴。

(责编：罗知之、吕骞)

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