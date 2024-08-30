人民网北京8月30日电 （记者黄盛）中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）发布了2024年半年度业绩。业绩数据显示，上半年建行实现经营收入3748.31亿元，净利润1650.39亿元，经营效益总体稳健，降本增效成果显现。

数据显示，截至2024年6月30日，建行资产总额40.29万亿元，较上年末增长5.14%。其中，发放贷款和垫款净额24.63万亿元，较上年末增长6.70%，实现信贷平稳增长。负债总额37.04万亿元，较上年末增长5.37%。其中，吸收存款28.71万亿元，增幅3.81%。存款付息率1.72%，同比下降5bps，负债成本持续改善。贷款和金融投资等核心资产占比同比提升1.5个百分点至88.16%，对净利息收入形成有力支撑。

具体来看，净利息收益率1.54%，年化平均资产回报率0.84%，年化加权平均净资产收益率10.82%，保持较好水平。此外，上半年经营费用同比下降1.67%，成本收入比24.15%。非利息净收入占经营收入比例21.02%。

资产质量整体稳定，风险抵补能力充足。上半年，建行不良贷款率较上年末下降0.02个百分点至1.35%。拨备覆盖率238.75%。资本充足率19.25%，一级资本充足率14.92%，核心一级资本充足率14.01%，较2023年末均有所提升，持续保持较优的资本水平和资本结构。

分红比例保持较优水平，增加中期分红改善投资者体验。2024年，建行增加中期分红492.52亿元，上市以来累计分红1.2万亿元，现金分红比例长期保持在30%，近三年每股股息率均在5%以上，每股收益、每股净资产、每股现金分红保持较高水平。

(责编：罗知之、吕骞)

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