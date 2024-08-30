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打好生态治理“组合拳” 美丽河湖“展新颜”

2024年08月30日18:49 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （欧阳易佳）8月30日，生态环境部召开例行新闻发布会，生态环境部水生态环境司司长黄小赠表示，通过统筹水资源、水环境、水生态治理，水生态环境质量持续向好，人民群众获得感显著增强，水生态环境保护取得新的明显成效。

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

发布会现场。人民网 欧阳易佳摄

永续和谐，水生态环境保护成效明显

“2023年，全国主要水污染物排放总量继续保持下降，国家地表水优良水质断面比例达到89.4%；长江干流连续4年、黄河干流连续2年水质全线Ⅱ类，这是了不起的历史成绩。”会上，黄小赠介绍。

2023年3月，《重点流域水生态环境保护规划》印发，标志着我国水生态环境保护进入了“三水”统筹、系统治理的新阶段。一年多来，重点流域保护治理进展如何？

一组数据来论证。2023年全国主要水污染物，化学需氧量、氨氮排放总量同比分别下降2%和7.1%。全国地表水优良水质断面比例89.4%，同比上升1.5个百分点，已经超出了“十四五”规划目标4.4个百分点。

“下一步，我们对标对表全面推进美丽中国建设目标任务，坚持系统思维，深入推进重点流域规划实施。坚持山水统筹，科学谋划‘十五五’规划，推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系，全面提升重点流域治理保护水平。”黄小赠表示。

清水绿岸，美丽河湖建设惠及万家

《关于全面推进美丽中国建设的意见》提出，到2027年美丽河湖建成率达到40%左右，到2035年人水和谐，美丽河湖基本建成。

什么是美丽河湖？“我们明确了‘有河有水、有鱼有草、人水和谐’的内涵要求，制定美丽河湖指标体系。同时，制定发布《美丽河湖保护与建设清单》，确定了2573个河湖水体，逐一明确了这些河湖水体的目标要求和重点任务。指导地方编制了本行政区域的美丽河湖保护与建设实施方案，在国家清单的基础上，进一步延伸拓展，把群众身边的小微水体纳入管控范围，加大治理保护力度，让群众‘推窗见绿、开门见景’。”黄小赠介绍。

“下一步，我们将进一步健全完善政策措施，加大指导支持力度，引导各地因地制宜、系统施策，让一条条河湖各美其美、美美与共。”黄小赠说，“‘清水绿岸、鱼翔浅底’的美丽河湖一定会早日遍布祖国大地。”

“国之大者”，长江保护修复久久为功

“长江大保护是‘国之大者’”黄小赠说，“要扛起重大政治责任，持之以恒推进长江保护修复。”

2022年，生态环境部等17部门印发了《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》（以下简称《行动方案》），目前已经实施过半。

《行动方案》中期评估显示，沿江11个省市累计排查14万公里河湖岸线，查出入河排污口14万个。城市黑臭水体基本消除，县级城市黑臭水体消除比例接近80%。完成较大面积农村黑臭水体治理1300余个，1235家省级及以上工业园区，建成了1769座污水处理设施。

推进长江流域水生态考核试点；组织年度水生态监测评估；引导各地加强水生态保护修复；制定“一湖一策”工作方案；加强太湖、巢湖等重点湖库水华监测预警；配合实施长江“十年禁渔”，加强长江上游珍稀特有鱼类保护，推动提升水生生物多样性……一揽子行动规划，推动长江生态保护修复扎实推进。

目前，长江干流连续四年水质全线达到Ⅱ类，实现“一江碧水向东流”。

黄小赠补充，“下一步，我们将按照精准治污、科学治污、依法治污工作方针，保持共抓大保护的战略定力，持续用力、久久为功，为长江经济带高质量发展提供更坚实支撑。”（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)
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