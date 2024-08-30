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《中国噪声污染防治报告（2024）》发布：城市声环境昼间达标96.1%

2024年08月30日18:49 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （欧阳易佳）日前，生态环境部发布《中国噪声污染防治报告（2024）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，城市声环境质量总体稳定，噪声自动监测能力显著提升。全国城市声环境功能区手工监测昼间达标率为96.1%，夜间达标率为87.0%，同比稳中有升。

近年来，我国城市建设快速发展，人口密度逐步增大，机动车保有量日益增加，工业、商业、建筑施工等活动越来越频繁，导致噪声源不断增多。随着蓝天、碧水、净土保卫战取得显著成效，人民群众对生态环境质量的期望越来越高，噪声污染问题逐渐成为生态环境质量和城乡人居环境的短板。

一年来，各地创新管理手段，着力消除居民“家门口”的噪声污染。21个省（自治区、直辖市）、106个地级城市印发了噪声污染防治行动计划或实施方案；77个地级及以上城市印发了《中华人民共和国噪声污染防治法》；《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》发布实施，推行工业企业噪声排污许可证管理；针对群众反映强烈的噪声投诉典型案件，生态环境部开展了4批42个典型案件督办，惠及百姓万余人。

《报告》指出，2023年，各地各部门不断强化宣传引导，社会共治良好局面初步形成。全国人大环境与资源保护委员会与生态环境部共同举办《噪声法》及配套制度培训班；住房和城乡建设部将噪声污染防治内容纳入《建造师执业资格考试大纲》；全国宁静小区（含安静居住小区）创建数量达1529个。

噪声污染防治措施先行先试、稳步推进。“静音车厢”推广，92列静音列车在祖国大地上飞驰；“绿色护考”行动持续开展，年均受益考生超过3000万人；“宁静中国·我在行动”宣传专栏设立，将各地噪声污染治理的先进经验、创新思路、积极成效在全社会范围内展示宣传。

《报告》显示，接下来，将通过鼓励各地健全噪声防治法律法规、依法划分声环境功能区和噪声敏感建筑物集中区域、严格噪声源头管理、提升噪声监测能力、探索噪声地图应用、试点开展噪声治理评估等方式，补全噪声污染防治“短板”，努力解决群众“家门口”的突出噪声问题。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)
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