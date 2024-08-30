水利工程“重器”作用显著 辽宁有力有序防御暴雨洪水
7月23日至8月22日，辽宁省连续发生强降雨过程，全省平均降雨量448.6毫米，是常年同期的2.2倍。8月18日至21日，辽宁省出现暴雨到大暴雨、局部特大暴雨，其中葫芦岛地区出现特强暴雨过程，为1951年有气象记录以来当地最强降雨，最大过程降雨量648.3毫米、最大点日降雨量638.8毫米，出现在葫芦岛市建昌县大屯镇大屯村，突破全省日降雨量极值。
辽宁省水利厅相关负责人表示，面对来势汹汹的暴雨洪水，辽宁省各级水利部门构建纵向到底、横向到边的水旱灾害防御体系，实现“防”的关口前移，赢得防御先机，在大雨大汛面前有力保障了水库不垮坝、堤防不决口、重要基础设施不受冲击、沿河城市不被淹，最大限度地维护了人民群众生命财产安全、减轻了洪涝灾害损失。
8月16日、18日，辽宁省水利厅先后2次印发《气象预警警示通报》；8月18日，向辽西4市印发《关于做好18至22日强降雨防范应对的工作提示》。
上述负责人介绍，降雨来临前，辽西各流域落实水库预泄要求，阎王鼻子水库提前17小时预泄，最大下泄流量为1000立方米每秒，截至8月18日8时，197座水库均在汛限水位以下运行，为确保大坝安全和发挥拦洪削峰作用预留了库容。
降雨发生后，辽西11座大型水库中，锦凌水库蓄滞洪量1.57亿立方米，青山水库蓄滞洪量1.54亿立方米；白石、青山、大风口、锦凌、乌金塘5座水库最大削峰率均达到50%以上，有效减轻了下游河道防洪压力。
其中，白石水库错峰72小时，削峰率55%；青山水库错峰9小时，削峰率55.2%；大风口水库错峰8小时，削峰率75.9%；锦凌水库错峰5小时，削峰率72.4%；乌金塘水库错峰2小时，削峰率58.6%。
据水利部数据，今年以来，辽宁省落实全省1355段堤防各类责任人556名，完成51条河流行洪能力复核、69条河流防汛特征水位复核及防汛薄弱环节调查。
据悉，目前葫芦岛抢险救援作业仍在继续，疏通道路和河道21.5公里，清理淤泥杂物26吨，并进行环境消杀，分发食物和生活用品42吨、4420件；建昌县累计抢通道路48.9公里，倒运石方5.8万余立方米。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）
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