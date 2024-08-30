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科技提升能源含“新”量 为经济发展注入强劲动力

人民网记者 杜燕飞
2024年08月30日18:49 | 来源：人民网
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建成完备的风电、光伏全产业链研发设计和集成制造体系；水电设计、施工、设备制造全产业链体系全球领先，世界最大单机容量100万千瓦水电机组已在白鹤滩水电站投运；全面掌握“华龙一号”“国和一号”等大型三代压水堆和高温气冷堆第四代核电技术，“玲龙一号”小型压水堆示范工程开工建设；智能电网技术处于世界前列，建成柔性直流输电等标志性工程……

国务院新闻办公室29日发布的《中国的能源转型》白皮书显示，近年来，中国建立了重大技术研发、重大装备研制、重大示范工程、科技创新平台“四位一体”能源科技创新体系，促进创新链和产业链深度融合，取得了重要阶段性进展。

“我们要依托能源重大科技项目、重大创新平台、重大工程建设，强化以企业为主体的产学研用协同创新，建立健全关键技术攻关机制，推进技术研发、成果转化和工程示范的有效融通衔接。”国家能源局法制和体制改革司司长宋雯29日在国新办举行的新闻发布会上介绍，印发了一系列能源领域科技创新战略规划和产业政策，制定创新路线图和时间表，支持发展新型储能、氢能、能源数字化智能化等新产业新模式新业态；持续开展首台（套）重大技术装备的示范，加快能源重大科技成果向现实生产力转化。

为进一步强化协同创新，今年以来，中央企业新型储能创新联合体、中央企业绿色氢能制储运创新联合体、一体化闭式循环快堆核能系统创新联合体等先后亮相，旨在构建以央企为主导的产学研融合、大中小企业融通的良好生态，持续完善运行机制，加强技术攻关，实现从基础研究到产业化的全链条创新，共同推进我国能源转型发展。

值得一提的是，能源绿色发展成为全球能源转型引擎。中国可再生能源快速发展，成为推动全球可再生能源产业发展最大贡献者。《中国的能源转型》白皮书显示，2013年以来，中国可再生能源新增装机年均占全世界可再生能源新增装机40%以上，2023年新增装机占全世界新增装机一半以上。

在这过程中，创新发挥着重要作用。国家能源局局长章建华表示，通过实施光伏领跑者基地、新能源大基地开发等措施，推动新技术示范应用、技术和产品也快速迭代升级。光伏发电高效晶体硅电池、钙钛矿电池等技术不断创新，转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率已经超过了25%。风电的长叶片、高塔架等技术处于国际领先水平，海上风电机组最大单机容量已达到了18兆瓦。

“能源行业将持续强化科技创新第一动力作用。”宋雯表示，发挥创新平台引领带动作用，推动以企业为主体的能源科技创新体系整体效能加快提升；推动新能源、核电、智能电网等领域技术水平跨越式提升，积极培育新技术新产业新业态，把能源技术及其关联产业培育成产业升级的新增长点；依托重大工程推动能源技术装备攻关、示范和推广等，营造能源科技成果先试先用的良好范围，以工程应用不断促进新技术新产品的迭代升级。

(责编：罗知之、吕骞)
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