外汇局：7月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42352亿元
2024年08月30日17:21 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2024年7月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42352亿元，同比增长12%。
其中，货物贸易出口20354亿元，进口16039亿元，顺差4316亿元；服务贸易出口2288亿元，进口3671亿元，逆差1382亿元。服务贸易主要项目为：旅行服务进出口规模1789亿元，运输服务进出口规模1654亿元，其他商业服务进出口规模1021亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模648亿元。
按美元计值，2024年7月，我国国际收支货物和服务贸易出口3175亿美元，进口2764亿美元，顺差411亿美元。
(责编：罗知之、吕骞)
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