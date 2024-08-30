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金融监管总局：2023年交强险覆盖面持续扩大

2024年08月30日17:18 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，2023年交强险覆盖面持续扩大，参保机动车数量达3.57亿辆，同比增长5.9%。

其中，汽车参保数量共计3.18亿辆，同比增长6.4%。保障程度稳步提升，当年交强险保障金额达71.3万亿元，同比增长6%。赔付金额进一步增加，当年赔付支出2027.3亿元，同比增长9.9%。保费收入平稳增长，当年交强险保费收入2602.4亿元，同比增长5.6%。车均保费持续下降，当年交强险车均保费760.1元，同比下降0.4%。业务经营总体稳定，当年交强险承保亏损107.8亿元，分摊投资收益43.7亿元，提取道路交通事故社会救助基金12亿元。

此外，保险行业持续加大交强险业务投入，积极开展风险减量服务，大力推广“车险互碰快赔”机制，严格履行车船税代收代缴义务，全力支持重大灾害应急救援工作，为维护道路交通安全和社会大局稳定作出积极贡献。

(责编：罗知之、吕骞)
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