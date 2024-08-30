人民网北京8月30日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行统计，2024年二季度末，金融机构人民币各项贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%，上半年人民币贷款增加13.26万亿元。

企事业单位贷款稳步增长

2024年二季度末，本外币企事业单位贷款余额168.05万亿元，同比增长10.4%，上半年增加11万亿元。

分期限看，短期贷款及票据融资余额56.72 万亿元，同比增长7.4%，上半年增加2.82万亿元。中长期贷款余额107.8万亿元，同比增长12.3%，上半年增加8.01万亿元。

分用途看，固定资产贷款余额70.65万亿元，同比增长12.2%，上半年增加4.72万亿元。经营性贷款余额69.53万亿元，同比增长10.6%，上半年增加5.17万亿元。

工业、服务业和基础设施相关行业中长期贷款保持较高增速

2024年二季度末，本外币工业中长期贷款余额23.73万亿元，同比增长17.5%，增速比各项贷款高9.2个百分点；上半年增加1.96万亿元。其中，重工业中长期贷款余额20.28万亿元，同比增长17.7%。轻工业中长期贷款余额3.45万亿元，同比增长16.5%。

2024年二季度末，本外币服务业中长期贷款余额67.05万亿元，同比增长10.4%，增速比各项贷款高2.1个百分点；上半年增加4.49万亿元。不含房地产业的服务业中长期贷款余额同比增长11.7%；房地产业中长期贷款余额同比增长5.7%，增速比上年末高1.4个百分点。

2024年二季度末，本外币基础设施相关行业中长期贷款余额40.13万亿元，同比增长11.7%，增速比各项贷款高3.4个百分点，上半年增加2.6万亿元。

普惠金融领域贷款保持较快增长

2024年二季度末，普惠小微贷款余额32.38万亿元，同比增长16.9%，增速比各项贷款高8.1个百分点，上半年增加2.99万亿元。农户生产经营贷款余额10.16万亿元，同比增长14.6%。助学贷款余额2085亿元，同比增长23%。全国脱贫人口贷款余额1.2万亿元，同比增长10.1%。

绿色贷款保持高速增长

2024年二季度末，本外币绿色贷款余额34.76万亿元，同比增长28.5%，增速比各项贷款高20.2个百分点，上半年增加4.68万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目1的贷款分别为11.53和11.69万亿元，合计占绿色贷款的66.8%。

分用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为15、9.04和4.91万亿元，同比分别增长26.7%、32.9%和25%，比年初分别增加1.92万亿元、1.17万亿元和7017亿元。分行业看，电力、热力、燃气及水生产和供应业绿色贷款余额8.12万亿元，同比增长26.4%，上半年增加7883亿元；交通运输、仓储和邮政业绿色贷款余额5.68万亿元，同比增长13.7%，上半年增加3734亿元。

涉农贷款持续增长

2024年二季度末，本外币涉农贷款2余额50.67万亿元，同比增长12.1%，增速比各项贷款高3.8个百分点，上半年增加3.96万亿元。

2024年二季度末，农村贷款余额36.29万亿元，同比增长12.1%，上半年增加2.73万亿元。农户贷款余额17.92万亿元，同比增长9.9%，上半年增加1.07万亿元。农业贷款余额6.38万亿元，同比增长12.7%，上半年增加5923亿元。

房地产贷款同比多增

2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。

2024年二季度末，人民币房地产贷款余额53.1万亿元，同比下降1%，增速比上年末高0.04个百分点；上半年增加1976亿元，同比多增427亿元。

贷款支持科创企业力度较大

2024年二季度末，获得贷款支持的科技型中小企业326.17万家，获贷率446.8%，比去年同期高0.1个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额3.1万亿元，同比增长21.9%，增速比各项贷款高13.6个百分点。

获得贷款支持的高新技术企业525.76万家，获贷率为55.6%，比去年同期高1.1个百分点。高新技术企业本外币贷款余额16.02万亿元，同比增长11.2%，增速比各项贷款高2.9个百分点。

住户贷款保持增长

2024年二季度末，本外币住户贷款余额81.57万亿元，同比增长3.8%，上半年增加1.46万亿元。其中，经营性贷款余额23.8万亿元，同比增长12.2%，上半年增加1.64万亿元。不含个人住房贷款的消费性贷款余额20万亿元，同比增长6.6%，上半年增加2128亿元。

(责编：罗知之、吕骞)

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