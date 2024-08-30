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深化全球合作 2024浦江创新论坛将举办

2024年08月30日17:06 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者赵竹青）8月30日，科技部在京召开2024浦江创新论坛新闻发布会。记者从会上获悉，以“共享创新 共塑未来：构建科技创新开放环境”为主题的2024浦江创新论坛（第十七届）将于9月7日至10日在上海举办。300余位来自国际组织、顶尖高校、科研机构和产业界的专家与学者将参会，其中境外嘉宾占比近四成。

科技部政体司副司长刘刚表示，浦江创新论坛将围绕创新议题，紧扣时代脉搏，致力于汇聚全球智慧、赋能科技创新。论坛期间，将重点组织1场开幕式及主论坛、24场专题论坛、2场展示对接（全球技术转移大会、全球创业投资大会）、1场特别对话（女科学家座谈会），以及青年创新讲坛、系列成果发布、主宾国之夜等配套活动。

其中，围绕科技发展最新趋势，科技部将举办“科技政策—科技金融政策与实践”“科技伦理”“前沿科技发展”“区域创新发展”专题论坛，工业和信息化部将围绕“深化体制机制改革 加快发展新质生产力”主题举办国家自主创新示范区高质量发展论坛。

上海市科学技术委员会副主任、一级巡视员朱启高介绍，本届论坛全球合作不断深化。主宾国匈牙利、主宾省山东省全面参与论坛各项活动，进一步展开科技交流。英国、荷兰、巴西等部分往届主宾国科技部门将继续参会，沪港社团总会将组成参访团进行交流对接。

朱启高透露，今年，论坛结合国家和上海未来产业布局，围绕前沿科技和未来产业、创新环境建设、创新创业人才三个方向设计了一系列专题论坛，涵盖了Web3.0、计算生物学、量子科技、未来材料、未来能源、空天海洋、全球健康、人类表型组、合成生物学、绿色低碳等多个议题。

论坛期间，《中国区域科技创新评价报告2024》《2024理想之城》《上海科技金融生态年度观察2023》《全球未来重点领域发展趋势、竞争态势与上海策略研究设计和成果传播》等一系列研究报告将发布。

(责编：赵竹青、吕骞)
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