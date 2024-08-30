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市场监管总局：加快构建信用监管标准体系

2024年08月30日16:19 | 来源：人民网
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人民网北京8月30日电 （记者郝帅）记者从国家市场监管总局网站获悉，市场监管总局高度重视信用监管标准体系建设，今年3月，国家标准委批准《企业信用档案信息要求》等6项信用监管国家标准立项；8月，市场监管总局印发第二批信用监管重点国家标准研制通知，部署《经营主体信用合规建设要求》等6项信用监管国家标准研制任务，信用监管标准体系建设进入快车道。

信用监管标准是社会信用体系建设的重要基础性技术支撑，具有统一监管规则、强化业务协同的重要作用。当前信用监管标准化工作还存在一些短板和不足，比如信用信息多头采集、数据交换共享困难、信用评价规则不互认、信用结果表示不统一，影响了信用监管效能的充分发挥。

为解决信用监管领域标准供给不足的问题，今年以来，市场监管总局采取三项措施，推进信用监管标准体系建设，构建支撑全国统一大市场的信用制度规则，发挥标准对提升信用监管水平的引领支撑作用。

开展信用监管标准需求调研。从信用监管业务实际出发，采取问卷调查、实地调研等方式，广泛征求信用监管部门、技术机构、科研院所、企业等的意见建议，了解基层单位对信用监管标准化工作需求，形成标准研制工作清单，明确标准研制路线图。

加强经营主体信用监管标准体系研究。落实《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》，开展经营主体信用监管标准体系课题研究，形成信用监管标准体系的总体架构，明确包括三大类标准：一是事前信用监管标准，包括信用监管信息的范围界定、信用承诺应用、信用报告应用等标准。二是事中信用监管标准，包括信用信息记录、信用档案、信用服务等标准。三是事后信用监管标准，包括信用惩戒对象认定、联合惩戒、信用修复等标准。

加快信用监管国家标准研制。组织召开经营主体信用监管标准体系重要标准研制推进会，创新标准研制工作方式，动员有关省市市场监管部门积极参与。先后开展两批次信用监管国家标准研制，其中新制定《经营主体信用承诺实施指南》等9项标准，修订《企业信用信息采集、处理和提供指南》等3项标准。目前，已形成《经营主体失信信息分类指南》等6项信用监管国家标准的征求意见稿，即将向社会公开征求意见，其余6项标准研制正在积极推进中。

下一步，市场监管总局将进一步加大信用监管标准化工作力度，聚焦经营主体、基层单位需求，加强信用信息、信用评价、信用管理和信用服务等标准研制，逐步建立经营主体信用监管标准体系，充分发挥标准引领示范作用，以信用赋能经济社会高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)
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