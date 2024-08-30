欧阳易佳

春天，赏花地图带你看油菜花、樱花、蓝花楹；夏天，避暑纳凉类地图告诉你哪有漂流耍水；秋天，采摘地图带你感受丰收的喜悦；冬天，赏雪耍雪地图带你领略别样风情……用地图讲好重庆故事，用地图赋能文旅产业发展。

地图作为测绘地理信息行业产出的重要文化产品，既是各种地理信息的载体，也是知识和文化传播的平台。如何绘制地图？用地图讲好故事？日前，人民网记者跟随自然资源部前往重庆，探索地图背后的制作“秘密”。

“我们致力于提升地图服务水平，实现跨界融合。”重庆市地理信息和遥感应用中心地理文化所高级工程师王馨怡向记者介绍，通过由以往的被动出图向主动策划出图转型，以公众便民服务为切入点，改变以往对地理信息资源重建设轻应用、重管理轻服务的局面，创新服务形式和产品，推出“每周一图”产品，为社会和公众提供了更贴心的公共服务产品。

就在2024年全国测绘法宣传日当天，重庆“每周一图”迎来了第500期——《世界的重庆》地图。“每周一图”唤醒“沉睡”的大数据，推动地图文化服务转型，这一切，离不开测绘地理事业的助力。

在继续推出“每周一图”重庆专题地图的同时，重庆市加快航空航天遥感影像统筹工作，推动全市遥感影像从分散管理迈向统筹集中管理的新阶段。

“遥感影像作为重要的时空数据资源和新型生产要素，在经济社会发展过程中发挥了战略性、基础性作用。”重庆市地理信息和遥感应用中心正高级工程师王小攀介绍到，“当前，遥感影像在规划自然资源、生态环境、农业农村、应急保障等领域中广泛应用，行业部门对影像数据需求越来越旺盛、需求频次和质量要求越来越高。”

据悉，目前重庆市遥感影像通过统一采集、统一处理、统一服务，已初步形成“一获多用、统筹共享”新格局，2024年可实现不同尺度高分辨率卫星影像年度全覆盖动态更新9次，其中0.5米分辨率影像年度全市域覆盖更新1次，1米分辨率影像年度全市域覆盖更新4次，2m分辨率影像年度全市域覆盖更新4次。

通过打造全市统一时空底座，遥感影像统筹持续赋能数字重庆建设。如立足重庆市三峡危岩地质灾害防治生命工程，重庆发挥卫星遥感的智能化识别、无人机定期巡查发现以及地面监测设备动态监测告警优势，构建起天空地一体化的地质灾害风险隐患监测技术，形成地质灾害全天时全天候动态监测预警网络。目前，重庆实现三峡库区重庆段883处危岩的全链条多跨协同风险管控，今年以来成功预警处置地灾险情36起，有效避免329户848人可能因灾伤亡。目前，实景三维服务全市113个市级、86个区县级重大应用，支撑强降雨灾害应对、危险化学品管控等事件快速处置，实现城市运行更加智慧，服务企业更加精准，服务群众生活更加贴心，城市治理更加高效。

面对实景三维建设如何紧扣超大城市治理，如何为超大城市治理提供要素供给等问题，重庆设计出一整套符合自身省域特色的数据供给服务体系。

“我们结合山城江城特色，开展具有重庆特色的实景三维建设与应用探索，在服务经济社会高质量发展方面取得一些成效和进展。”重庆市测绘科学技术研究院党委书记陈翰新介绍，围绕两江四岸、渝西地区、三峡库区等重点片区、重要场景，以提升更新为实施方式，推动采集、生产、建库、管理全链条创新，打造精细化数据成果，支撑多样化管理需求。

记者了解到，目前，实景三维已在数字重庆建设和规划自然资源管理等方面得到了广泛应用，并作为新型生产要素助力数字经济发展。

在超大城市镇街基层智治方面，陈翰新介绍，在镇街基层智治平台中，依托实景三维时空基底，实现实景三维场景中对重点人员和重点场所的精细化管理，社区网格划定更精准，社区事件和巡检更智能，一老一小重点服务人群一图统揽，服务边界无死角，助力形成立体化社会治安防治新模式。

在规划自然资源管理方面，陈翰新介绍，依托实景三维，强化国土空间规划统筹引领能力，串联规划编制、规划选址、方案审查、竣工核实、实施监督等环节，开展城市片区、重要交通廊道、市政基础设施等数百项规划优化论证，节省工程建设投资数百亿元。开展了生态保护修复、耕地保护、产业用地智治、不动产登记等场景应用，有效提升了超大城市国土空间治理能力。

陈翰新表示，下一步，将以实景三维重庆建设为抓手，持续推进基础测绘转型升级，强化实景三维重庆应用赋能，推进实景三维重庆全面建成，形成具有重庆辨识度的实景三维数据资源体系和应用服务体系。

(责编：罗知之、吕骞)

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