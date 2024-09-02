人民网北京9月2日电 （记者赵竹青）中国地理信息产业协会近日发布的《中国地理信息产业发展报告（2024）》显示，2023年，我国地理信息产业增速达4.2%，总产值达到8111亿元。我国地理信息产业总产值近5年复合增长率为6.4%，近10年复合增长率为12.1%。

据悉，截至2023年末，我国地理信息产业从业单位数量约22.3万家，同比增长15.1%，市场主体总量稳步壮大。2023年新登记市场主体约4.2万户，同比增长3.6%。地理信息产业市场主体中，企业占92.9%，个体工商户占7.1%。产业从业人员超过407.3万人，同比增长2.3%。

其中，我国主营业务包括地理信息及相关业务的上市企业有77家，其中包括主板30家，创业板25家，科创板14家，另外，主营业务包括地理信息及相关业务的新三板挂牌企业有127家。

报告统计，73家内地地信上市企业2023年研发投入总额172.6亿元，同比增长3.3%，平均每家为2.36亿元，行业创新发展再攀高峰。

(责编：赵竹青、高雷)

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