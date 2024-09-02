人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年我国地理信息产业总产值达8111亿元

2024年09月02日16:21 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月2日电 （记者赵竹青）中国地理信息产业协会近日发布的《中国地理信息产业发展报告（2024）》显示，2023年，我国地理信息产业增速达4.2%，总产值达到8111亿元。我国地理信息产业总产值近5年复合增长率为6.4%，近10年复合增长率为12.1%。

据悉，截至2023年末，我国地理信息产业从业单位数量约22.3万家，同比增长15.1%，市场主体总量稳步壮大。2023年新登记市场主体约4.2万户，同比增长3.6%。地理信息产业市场主体中，企业占92.9%，个体工商户占7.1%。产业从业人员超过407.3万人，同比增长2.3%。

其中，我国主营业务包括地理信息及相关业务的上市企业有77家，其中包括主板30家，创业板25家，科创板14家，另外，主营业务包括地理信息及相关业务的新三板挂牌企业有127家。

报告统计，73家内地地信上市企业2023年研发投入总额172.6亿元，同比增长3.3%，平均每家为2.36亿元，行业创新发展再攀高峰。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年我国地理信息产业总产值达8111亿元
　　人民网北京9月2日电 （记者赵竹青）中国地理信息产业协会近日发布的《中国地理信息产业发展报告（2024）》显示，2023年，我国地理信息产业增速达4.2%，总产值达到8111亿元。我国地理信息产业总产值近5年复合增长率为6.4%，近10年复合增长率为12.1%。…
3大板块10余项活动 2024年中国农民丰收节安排出炉
　　人民网北京9月2日电 （记者李栋）今年秋分时节（9月22日），我国将迎来第七个中国农民丰收节。记者从农业农村部新闻发布会上获悉，今年丰收节主场设在河南省开封市兰考县，主题为“学用‘千万工程’ 礼赞丰收中国”，主场活动由3大板块组成，并开展群众庆祝丰收联欢等10余项活动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部