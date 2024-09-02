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3大板块10余项活动 2024年中国农民丰收节安排出炉

2024年09月02日14:45 | 来源：人民网
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  人民网北京9月2日电 （记者李栋）今年秋分时节（9月22日），我国将迎来第七个中国农民丰收节。记者从农业农村部新闻发布会上获悉，今年丰收节主场设在河南省开封市兰考县，主题为“学用‘千万工程’ 礼赞丰收中国”，主场活动由3大板块组成，并开展群众庆祝丰收联欢等10余项活动。

农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，今年丰收节总体安排分为4个层面：

一是组委会主办的活动。丰收节组委会将主办学用“千万工程”经验推进乡村建设成果展示等10项活动，主要在丰收节全国主场兰考县举办。全国主场活动由致敬丰收、致敬农民、致敬农耕3个板块组成，开展群众庆祝丰收联欢等10余项活动，专门设计了LOGO和吉祥物。

二是组委会重点活动。包括金秋消费季、“减油增豆、营养膳食”科普等10项活动。

三是成员单位庆丰收活动。农业农村部等17个成员单位组织开展品牌推介、产品营销、公益义诊、普法宣传、趣味赛事、文化表演等系列庆丰收活动。

四是各地组织开展丰富多彩的特色活动。围绕丰收主题，各地因地制宜组织一系列富有区域特色的庆祝活动。

除了发布一揽子惠农助农的政策措施，办成一批农民群众可感可及的实事外，今年丰收节将组织乡村电影周、农民丰收故事会、村歌大赛，支持农民群众自主开展“村BA”、唱村歌、跳广场舞等活动。

据介绍，今年丰收节将继续组织金秋消费季，主题为“绿色健康消费 金秋共庆丰收”，将于9月7日在天津启动，持续到11月下旬，联动国庆节、中秋节等假日市场，开展融合线上线下、贯通多元场景的促消费活动，让特色优质农产品能够走出产区、走进市场，走上餐桌。

丰收节是活跃城乡市场、促进居民消费的重要平台。据了解，本次消费季主要包括8场预热活动、1场启动仪式、8场主场活动、8场延伸活动。8场主场活动为全国优质农产品产销对接会、金秋消费助农直播活动、亲水露营、蛙声音乐会、把酒话桑麻·国风灯会、农机智造·拖拉机秀、河畔餐桌·农品品鉴、“919”邮政农品节启动仪式。

另外，还将开展“菜篮子”产品消费促进行动、美食品鉴等活动，引导推动各类线上平台设立丰收频道、丰收专馆，丰富沉浸式节日体验内容，吸引城乡居民广泛参与，共庆丰收、共享喜悦。

(责编：方经纶、高雷)
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