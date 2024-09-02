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2024国际标准化青年之星大赛在京启动

2024年09月02日13:36 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从中国标准化研究院获悉，9月1日，“2024国际标准化青年之星大赛”活动正式启动。

据悉，此次大赛是大赛由国际标准化杰出贡献奖励基金会联合中国标准化研究院、中国机械总院标准化研究院、北京市市场监督管理局等单位共同主办，邀请18岁至35岁高校在校生三人组队参赛，根据各赛道题目编制项目建议书和标准草案。

据介绍，此次大赛是由国际标准化组织（ISO）中央秘书处和全国工商联标准化工作委员会共同指导。赛会组织方表示，举办本次活动，旨在实现ISO中长期发展战略，贯彻落实《国家标准化发展纲要》和《标准化人才培养专项行动计划（2023-2025年）》，促进经济社会高质量发展，激发大学生学习标准化的热情，吸引标准化人才，为青年提供一个展示才华的舞台。

 

(责编：方经纶、高雷)
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